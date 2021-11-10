Недельная инфляция в РФ резко замедлилась до 0,1%

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ со 2 по 8 ноября резко замедлилась до 0,09% с 0,21% неделей ранее и 0,28% двумя неделями ранее, приводятся цифры в сообщении Росстата.

Недельная инфляция замедлилась до 0,1% впервые с середины сентября - последний раз цены прибавили 0,1% за неделю с 14 по 20 сентября, после чего четыре раза росли по 0,3% в неделю (при округлении до десятых) и два раза 0,2% - что было значительно выше нормы - обычно в октябре-ноябре в РФ фиксируется рост цен в районе 0,1% в неделю.

С начала месяца инфляция к 8 ноября составила 0,12%, с начала года - 6,62%, свидетельствуют данные Росстата.

Среднесуточная инфляция за первые 8 дней ноября составила 0,015% (за аналогичный период ноября 2020 года - 0,022%).

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 8 ноября замедлилась до 8,07% с 8,14% на 1 ноября и с 8,13% на конец октября, указывая на возможное прохождение пика в конце октября (при условии, если в ближайшие недели инфляция опять не ускорится до 0,2-0,3%)

При сохранении темпов инфляции на уровне первых 8 дней рост цен в ноябре может составить порядка 0,5%, а годовая инфляция на конец ноября снизится до 7,9% (в ноябре 2020 года инфляция составила 0,71%).

Цены на продукты и непродовольственные товары

Цены на плодоовощную продукцию за неделю со 2 по 8 ноября выросли на 0,5% (после роста на 1,7% неделей ранее), в том числе на огурцы - на 2,8%, помидоры - на 2,5%, капусту - на 1,1%, картофель - на 0,8%. В то же время подешевели: лук - на 1,1%, яблоки - на 0,5%, морковь - на 0,3%.

За период со 2 по 8 ноября значительно повысились цены на гречку - на 1,3%, куриные яйца - на 1,0%, макароны - на 0,9%, ржаной хлеб - на 0,7%, сливочное масло, сметану, вермишель, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, рис - на 0,6%.

Из непродовольственных товаров значительно выросли цены на легковые автомобили иностранных марок - на 0,7%.

Цены на бензин увеличились за неделю на 0,1%, дизельное топливо - на 0,6%.

Стоимость поездки на отдых в Турцию снизилась за неделю на 4,4%.

Оценка Минэкономразвития

Минэкономразвития РФ оценило годовую инфляцию в РФ на 8 ноября также на уровне 8,07%, приводятся цифры в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю со 2 по 8 ноября инфляция замедлилась до 0,09% после 0,21% неделей ранее. Темпы роста цен на продовольственные товары снизились (0,29% после 0,44%) при замедлении удорожания плодоовощной продукции (0,50% после 1,70%), а также продуктов питания за исключением овощей и фруктов (0,26% после 0,28%). Кроме того, замедлился рост цен в непродовольственном сегменте (0,05% после 0,16%), в том числе на бензин (0,12% после 0,24%). В секторе туристических и регулируемых услуг снижение цен сохранилось на уровне прошлой недели (минус 0,18% после минус 0,17%)", - говорится в докладе Минэкономразвития.

Октябрьское решение ЦБ по ставке

Банк России 22 октября принял решение повысить ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов - с 6,75% до 7,5%. Это шестое повышение ставки подряд. Решение ЦБ можно считать неожиданным для рынка.

В сентябре, повысив ставку на 25 пунктов, ЦБ максимально ужесточил свой сигнал на будущее, переведя упоминание о повышении ставки во множественное число. "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорилось в заявлении от 10 сентября. Этот крайне жесткий сигнал, несмотря на "ястребиное" решение регулятора, в новом заявлении сохранен полностью неизменным.

ЦБ 22 октября резко повысил свой прогноз по инфляции на 2021 год с 5,7-6,2% до 7,4-7,9%, сохранив ожидания на 2022 год в интервале 4,0-4,5%.

Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2021 год равен 7,4%, на 2022 год - 4,0%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по инфляции на 2021 год равняется 7,8%, резко увеличившись с 6,6% по опросу в начале октября.

В 2022 году аналитики ожидают инфляцию на уровне 4,7% (рост с 4,3% по опросу месяц назад), что уже не превышает интервальный прогноз ЦБ.