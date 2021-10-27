Цены на бензин растут вторую неделю подряд на АЗС почти по всей России

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Розничные цены на бензин начали активно расти по всей России, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.

На прошлой неделе, за которую приводится статистика (14-21 октября), цены на бензин росли во всех регионах страны, кроме Дальнего Востока.

Наибольший рост цен на бензин зафиксирован в Ставропольском крае, Оренбургской области, Башкирии, Мордовии, Татарстане, Кировской области - 21-22 коп., Чувашии - 23-24 коп.

На предыдущей неделе цены на бензин начали вновь активно расти на заправках по всей России - рост в большинстве регионов составил более 20 копеек.

В целом на прошлой неделе средняя цена Аи-92 увеличилась в России на 10 копеек - до 46,19 руб./л, Аи-95 - на 9 коп., до 49,65 руб./л. Средняя по стране цена на летнее дизтопливо за неделю снизилась на 1 коп. и составила 50,35 руб./л.