Twitter создаст команду для поиска возможностей использования криптовалют

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Компания Twitter Inc. сообщила, что создает команду Twitter Crypto, которая займется разработкой стратегии для будущего использования криптовалют и блокчейн-технологии в целом в рамках социальной сети.

Возглавит команду программный инженер Тесс Ринеарсон.

Ожидается, что новая структура поможет разработчикам найти возможности для получения дохода от криптовалют или внедрить их использование в качестве платежного средства.

Twitter уже дает своим пользователям возможность отправлять донаты в биткойнах, а также разрешает им подключать в качестве изображения профиля NFT-токены (non-fungible tokens - невзаимозаменяемый или уникальный токен, уникальный цифровой предмет, оригинальность и право собственности на который доказывается при помощи технологии блокчейн).

Однако в компании хотят также использовать децентрализованные приложения, работающие независимо, а не через сервер самого сервиса микроблогов, что должно повысить конфиденциальность пользовательских данных, пишет The Wall Street Journal.

Twitter "видит возможность помочь разработчикам сервиса принять участие в перспективном направлении развивающегося децентрализованного интернета", сообщила газете представитель компании.