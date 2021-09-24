Twitter разрешил перечислять авторам "чаевые" в криптовалюте

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Сервис микроблогов Twitter объявил, что вводит общедоступную функцию, которая позволит удобно пересылать "чаевые" (пожертвования, или донаты) любимым авторам, в том числе в криптовалюте.

Получателям этих пожертвований предлагагается разместить кнопку "Tips" в своем профайле рядом с кнопкой "Follow" и соединить ее со своими кошельками на Cash App, Patreon, Venmo или других платформах, в которые принимаются донаты. Отправить биткойны можно с помощью платежного приложения Strike.

Пока эта функция будет доступна пользователям iOS старше 18 лет, версию для Android компания обещает выкатить в ближайшие недели.

Брать процент с операций Twitter не будет.