Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Сбербанк дебютировал с зелеными бондами в день выступления Грефа в Глазго

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк дебютировал с зелеными бондами в день выступления Германа Грефа на конференции в Глазго, ставка 1-го купона 2-летних "зеленых" облигаций серии 002P-01 была установлена на уровне 8,8% годовых, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок прошел 11 ноября с 11:00 до 15:00. Объем размещения увеличен с "от 10" до 25 млрд рублей.

Сейчас в Глазго проходит 26-я сессия конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), на четверг запланирована ее российская сессия. Одним из выступающих станет глава Сбербанка Герман Греф.

Организатором и агентом по размещению выступает SberCIB.

Техразмещение запланировано на 12 ноября.

В конце октября АКРА подтвердило соответствие проектов, рефинансируемых в рамках данного выпуска Сбербанка, принципам и стандартам в сфере экологии и "зеленого" финансирования.

Эксперты АКРА пояснили, что рассматриваемые проекты – строительство восьми солнечных электростанций (СЭС) – на момент проведения верификации введены в эксплуатацию, включены в перечень квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), и начали осуществлять поставки электроэнергии на оптовый рынок электрической энергии и мощности (ОРЭМ). Итоговый объем выпуска в денежном выражении на момент проведения верификации не определен.

"В данном случае эмитент обязуется восполнить за счет средств, полученных от выпуска "зеленых" облигаций, ранее выданные кредиты в объеме не менее 25 млрд рублей на строительство станции Объединенной энергетической системы (ОЭС) Средней Волги полной плановой мощностью 75 МВт; пяти станций ОЭС Юга полной плановой мощностью 180 МВт и двух станций ОЭС Урала полной плановой мощностью 50 МВт", - говорилось в релизе.

В настоящее время в обращении находится 373 выпуска биржевых облигаций Сбербанка на 798,093 млрд рублей, два выпуска субординированных облигаций на 63,61 млрд рублей и три выпуска структурных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.

Сбербанк

Новости

"Газпром" не стал заказывать дополнительные мощности через Украину и Польшу на пятницу

Законопроект о введении акциза на жидкую сталь принят в I чтении

Законопроект о введении акциза на жидкую сталь принят в I чтении
Умершие знаменитости

Умер отменивший апартеид в ЮАР экс-президент Де Клерк

Илон Маск на этой неделе продал акции Tesla на $5 млрд

Илон Маск на этой неделе продал акции Tesla на $5 млрд

В правительстве задумались об отказе от проекта ВСМ Москва-Петербург

В правительстве задумались об отказе от проекта ВСМ Москва-Петербург

Американские фондовые индексы снизились на данных о скачке инфляции в США

Американские фондовые индексы снизились на данных о скачке инфляции в США

Дефицит бюджета США в октябре сократился на 42%

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });