Сбербанк дебютировал с зелеными бондами в день выступления Грефа в Глазго

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк дебютировал с зелеными бондами в день выступления Германа Грефа на конференции в Глазго, ставка 1-го купона 2-летних "зеленых" облигаций серии 002P-01 была установлена на уровне 8,8% годовых, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок прошел 11 ноября с 11:00 до 15:00. Объем размещения увеличен с "от 10" до 25 млрд рублей.

Сейчас в Глазго проходит 26-я сессия конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), на четверг запланирована ее российская сессия. Одним из выступающих станет глава Сбербанка Герман Греф.

Организатором и агентом по размещению выступает SberCIB.

Техразмещение запланировано на 12 ноября.

В конце октября АКРА подтвердило соответствие проектов, рефинансируемых в рамках данного выпуска Сбербанка, принципам и стандартам в сфере экологии и "зеленого" финансирования.

Эксперты АКРА пояснили, что рассматриваемые проекты – строительство восьми солнечных электростанций (СЭС) – на момент проведения верификации введены в эксплуатацию, включены в перечень квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), и начали осуществлять поставки электроэнергии на оптовый рынок электрической энергии и мощности (ОРЭМ). Итоговый объем выпуска в денежном выражении на момент проведения верификации не определен.

"В данном случае эмитент обязуется восполнить за счет средств, полученных от выпуска "зеленых" облигаций, ранее выданные кредиты в объеме не менее 25 млрд рублей на строительство станции Объединенной энергетической системы (ОЭС) Средней Волги полной плановой мощностью 75 МВт; пяти станций ОЭС Юга полной плановой мощностью 180 МВт и двух станций ОЭС Урала полной плановой мощностью 50 МВт", - говорилось в релизе.

В настоящее время в обращении находится 373 выпуска биржевых облигаций Сбербанка на 798,093 млрд рублей, два выпуска субординированных облигаций на 63,61 млрд рублей и три выпуска структурных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.