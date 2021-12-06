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В рамках визита Путина в Индию пройдут переговоры во "Восток Ойлу"

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В рамках визита президента Владимира Путина в Индию переговоры по проекту "Восток Ойл" планируются, но подробности лучше спросить в "Роснефти", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин будет в составе российской делегации, "при необходимости он примет участие, то есть переговоры в Дели на этот счет состоятся". Песков добавил, что тема сотрудничества с индийской стороной в рамках этого проекта "весьма актуальна".

"Но документы корпоративные по линии "Роснефти" будут подписываться", - продолжил Песков и рекомендовал обращаться в компанию за пояснениями по подписываемым документам.

"Я убежден, что по итогам визита будут соответствующие заявления", - сказал он.

Об интересе Индии к "Восток Ойлу" в "Роснефти" сообщили в сентябре 2019 года. О том, что Индия приняла приниципиальное решение об участии в проекте, стало известно в феврале 2020 года.

1 сентября 2021 года Сечин представил основные параметры проекта министру нефти и газа Индии Хардипу Сингху Пури.

В проект "Восток Ойл" входят активы "Роснефти" на севере Красноярского края - 52 лицензионных участка, в том числе Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное месторождения, а также новые месторождения - Пайяхское (с запасами более 1 млрд тонн нефти) и Западно-Иркинское (0,5 млрд тонн нефти). Компания приступила к освоению месторождений проекта в 2020 году.

"Восток Ойл" сейчас является одним из основных проектов для "Роснефти". Потенциал добычи жидких углеводородов может составить 115 млн тонн в год. Его ресурсную базу компания оценивает в более чем 6 млрд тонн жидких углеводородов. Проект характеризуется легкой нефтью с уникально низким содержанием серы (0,01-0,04%), которая может рассчитывать на существенную премию к Brent. Поставка сырья через Северный морской путь будет осуществляться без потери качества нефти от смешения в трубопроводе.

Индия Восток Ойл Владимир Путин Игорь Сечин СМП

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