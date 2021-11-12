Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Минсельхоз обещал добиваться возмещения капзатрат на маркировку молочной продукции

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Минсельхоз будет добиваться решения о компенсации молокоперерабатывающим предприятиям части капзатрат, направленных на введение маркировки молочной продукции, несмотря на отрицательную позицию ряда ведомств по этой инициативе.

Об этом в Совете Федерации сообщил замдиректора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Владимир Скворцов.

"Несмотря на то, что ряд ведомств не поддерживает данную инициативу, мы не закончили эту итерацию. У нас есть соответствующее поручение правительства и вице-премьера в части того, чтобы изыскать дополнительные возможности и источники финансирования на возвращение части капитальных затрат. Работа ведется", - заявил он.

В министерстве понимают, как можно выйти из этой ситуации", добавил он. Если эти предложения будут в итоге поддержаны, то те предприятия, которые уже понесли затраты, смогут получить возмещение - но, скорее, уже в следующем году, сказал чиновник.

Говоря о введении маркировки, Скворцов отметил, что пока "ситуация у нас остается непростой - ковидные ограничения, дефицит электронных компонентов, которые поставляются из-за рубежа, из Европы, из Азии".

"Есть проблема в том, что идет задержка (поставок - ИФ) оборудования. Конечно, мы пытаемся сейчас максимально оказать содействие, ряд интеграторов ищут альтернативные какие-то своевременные способы решения, но ведь существует риск. И мы ситуацию держим на контроле, чтобы ни в коем случае не допустить проблем с реализацией продукции социально значимой во всех областях", - заявил чиновник.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки, затраты крупных молокоперерабатывающих предприятий региона на маркировку продукции составляют от 60 млн до 100 млн рублей.

"Малые предприятия вложили чуть меньше, но это существенные средства, - сказал он. - Вопрос о возращении капексов так и не решен. Обсуждался сначала возврат в размере 100%, потом - 70%, теперь не знаем".

Коробка добавил, что в связи с существенным ростом других затрат отрасли появились основания ожидать роста цен на молочную продукцию на 10-15%. Это, в частности, связно с тем, что производители тары заявили о повышении цен на упаковку на 10%, "выросло сырье на 10-15%, соответственно, торговые сети декларируют рост наценок", сказал он.

С 1 сентября в России начался второй этап обязательной цифровой маркировки молочной продукции: требования маркировки теперь распространяются на молочные продукты со сроком хранения более 40 суток. В настоящее время отрасль готовится к очередному этапу - с 1 декабря начнется обязательная маркировка продукции со сроком годности 40 суток и менее. Производители должны будут наносить на упаковку коды Data Matrix - на своих линиях или в типографиях.

Оператором системы маркировки в России является ЦРПТ - это совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%). В 2019 году правительство утвердило соглашение о ГЧП в маркировке и назначило частным партнером "Оператора-ЦРПТ". Соглашение с компанией было подписано на 15-летний срок. За это время ее инвестиции в проект составят 220 млрд рублей. Доходная часть финансовой модели ГЧП формируется за счет взимания платы за формирование кода маркировки и услугу прослеживания - 50 копеек за код (без учета НДС).

Минсельхоз Совет Федерации Андрей Коробка Кубань ЦРПТ Владимир Скворцов

Новости по теме

Новости

Маск продал новую порцию акций Tesla на $687 млн

Маск продал новую порцию акций Tesla на $687 млн

Johnson & Johnson планирует разделиться на две публичные компании

Johnson & Johnson планирует разделиться на две публичные компании

РСТ предупредил, что гарантий "Музенидис Трэвел" не хватит для выплат клиентам

РСТ предупредил, что гарантий "Музенидис Трэвел" не хватит для выплат клиентам

Туроператор "Музенидис Трэвел" объявил об остановке деятельности

Бюджет РФ за 10 месяцев был исполнен с профицитом 2,14 трлн руб.

Бюджет РФ за 10 месяцев был исполнен с профицитом 2,14 трлн руб.

В "АвтоВАЗе" сочли, что мировой дефицит чипов продлится минимум до середины 2022 г.

В "АвтоВАЗе" сочли, что мировой дефицит чипов продлится минимум до середины 2022 г.

Чистая прибыль "Роснефти" за III квартал выросла на 35%

Фондовые индексы США завершили торги разнонаправленной динамикой

Фондовые индексы США завершили торги разнонаправленной динамикой

Аукцион по продаже "Открытия" стратегу в ноябре объявлен не будет

"Газпром" не стал заказывать дополнительные мощности через Украину и Польшу на пятницу

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });