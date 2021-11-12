Минсельхоз обещал добиваться возмещения капзатрат на маркировку молочной продукции

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Минсельхоз будет добиваться решения о компенсации молокоперерабатывающим предприятиям части капзатрат, направленных на введение маркировки молочной продукции, несмотря на отрицательную позицию ряда ведомств по этой инициативе.

Об этом в Совете Федерации сообщил замдиректора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Владимир Скворцов.

"Несмотря на то, что ряд ведомств не поддерживает данную инициативу, мы не закончили эту итерацию. У нас есть соответствующее поручение правительства и вице-премьера в части того, чтобы изыскать дополнительные возможности и источники финансирования на возвращение части капитальных затрат. Работа ведется", - заявил он.

В министерстве понимают, как можно выйти из этой ситуации", добавил он. Если эти предложения будут в итоге поддержаны, то те предприятия, которые уже понесли затраты, смогут получить возмещение - но, скорее, уже в следующем году, сказал чиновник.

Говоря о введении маркировки, Скворцов отметил, что пока "ситуация у нас остается непростой - ковидные ограничения, дефицит электронных компонентов, которые поставляются из-за рубежа, из Европы, из Азии".

"Есть проблема в том, что идет задержка (поставок - ИФ) оборудования. Конечно, мы пытаемся сейчас максимально оказать содействие, ряд интеграторов ищут альтернативные какие-то своевременные способы решения, но ведь существует риск. И мы ситуацию держим на контроле, чтобы ни в коем случае не допустить проблем с реализацией продукции социально значимой во всех областях", - заявил чиновник.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки, затраты крупных молокоперерабатывающих предприятий региона на маркировку продукции составляют от 60 млн до 100 млн рублей.

"Малые предприятия вложили чуть меньше, но это существенные средства, - сказал он. - Вопрос о возращении капексов так и не решен. Обсуждался сначала возврат в размере 100%, потом - 70%, теперь не знаем".

Коробка добавил, что в связи с существенным ростом других затрат отрасли появились основания ожидать роста цен на молочную продукцию на 10-15%. Это, в частности, связно с тем, что производители тары заявили о повышении цен на упаковку на 10%, "выросло сырье на 10-15%, соответственно, торговые сети декларируют рост наценок", сказал он.

С 1 сентября в России начался второй этап обязательной цифровой маркировки молочной продукции: требования маркировки теперь распространяются на молочные продукты со сроком хранения более 40 суток. В настоящее время отрасль готовится к очередному этапу - с 1 декабря начнется обязательная маркировка продукции со сроком годности 40 суток и менее. Производители должны будут наносить на упаковку коды Data Matrix - на своих линиях или в типографиях.

Оператором системы маркировки в России является ЦРПТ - это совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%). В 2019 году правительство утвердило соглашение о ГЧП в маркировке и назначило частным партнером "Оператора-ЦРПТ". Соглашение с компанией было подписано на 15-летний срок. За это время ее инвестиции в проект составят 220 млрд рублей. Доходная часть финансовой модели ГЧП формируется за счет взимания платы за формирование кода маркировки и услугу прослеживания - 50 копеек за код (без учета НДС).