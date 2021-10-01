ЦРПТ за пять лет инвестирует в проект маркировки 70 млрд рублей

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - "Центр развития перспективных технологий" (ЦРПТ) инвестирует в проект по маркировке товаров 70 млрд рублей за первые пять лет (с 2019 года – момента подписания соглашения о ГЧП в маркировке (государственно-частное партнерство).

Общий объем инвестиций составит около 250 млрд рублей (за 15 лет – на этот срок рассчитано соглашение о ГЧП). Об этом заявил председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин, его цитирует пресс-служба компании.

ЦРПТ – оператор системы маркировки в России. Это совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%). Доходная часть финансовой модели ГЧП формируется за счет взимания платы за формирование кода маркировки и услугу прослеживания – 50 копеек за код (без учета НДС).

Ранее сообщалось, что общие инвестиции в проект составят около 220 млрд рублей.

"За первые пять лет проекта по маркировке ЦРПТ вложит в проект по маркировке товаров порядка 70 млрд рублей, общий объем инвестиций составит порядка 250 млрд рублей. Это не просто деньги, которые тратятся на условные центры обработки данных или компьютеры. Это совокупность самых разных затрат. Конечно, это и система, которая постоянно масштабируется. Люди, которые поддерживают ее работу, техническая поддержка двадцать четыре на семь", - заявил Дубин.

Он напомнил, что при этом ЦРПТ "ряд вещей" "делает бесплатно". "Например, мы не взимаем плату за предоставление кодов маркировки для лекарств дешевле 20 рублей, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов. Кроме того, за собственные средства мы закупили и оснастили все медицинские учреждения России регистраторами выбытия лекарственных препаратов", - отметил он.

В настоящее время в РФ действует обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос, лекарственных средств, обуви, духов и туалетной воды, фотоаппаратов и ламп-вспышек, шин и автопокрышек, некоторых товаров легкой промышленности и некоторых категорий молочных продуктов. К 2024 году система должна охватить широкий перечень потребительских товаров.

В 2020 году выручка ООО "Оператор-ЦРПТ" по РСБУ составила 7,1 млрд рублей против 2,7 млрд рублей в 2019 году. В частности, на выручку от маркировки табачной продукции пришлось 5,6 млрд рублей. Чистая прибыль компании составила 126,3 млн рублей после убытка в размере 219,4 млн рублей годом ранее.