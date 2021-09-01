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Минпромторг оценил готовность бизнеса ко 2-му этапу маркировки молочной продукции

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Большинство участников рынка молочной продукции РФ готовы выпускать промаркированную продукцию, сообщил Минпромторг.

С 1 сентября в России стартовал второй этап маркировки молочной продукции - длительного хранения (свыше 40 суток).

"Большинство предприятий уже готовы выпускать промаркированную продукцию. Тем не менее, есть компании, которые испытывают определенные трудности", - говорится в сообщении ведомства. Отдельные точечные сложности при нанесении кодов маркировки компаниями-производителями своевременно рассматриваются и индивидуально разрешаются с участием представителей ЦРПТ - оператора системы маркировки, подчеркнул Минпромторг.

Ведомство продолжит проводить постоянный мониторинг работы всех участников процесса: производителей молочной отрасли, интеграторов (поставщиков оборудования и решений для маркировки), производителей упаковки.

Также организована оперативная техническая поддержка компаниями-интеграторами, которые обеспечивают круглосуточное присутствие своих сотрудников на тех производственных площадках, где имеется необходимость.

Кроме того, Минпромторг совместно с ЦРПТ и при участии Минцифры 31 августа провели нагрузочное тестирование отраслевого компонента "Молочная продукция" информационной системы маркировки на тестовом контуре. Результаты показали способность компонента за несколько минут штатно восстанавливаться даже после полного "обрушения".

Цифровая маркировка молочной продукции в добровольном режиме началась в РФ 20 января этого года. Обязательная маркировка вводится в несколько этапов: с 1 июня вступили в силу требования по обязательной маркировке сыров и мороженого, с 1 сентября - молочной продукции со сроком годности более 40 суток, с 1 декабря - продукции со сроком годности 40 суток и менее.

Минпромторг

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