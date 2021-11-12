"Роснефть" прогнозирует рост добычи в 2021 году на 1%

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - "Роснефть" ожидает, что в 2021 году в сопоставимом периметре добыча жидких углеводородов превысит уровень 2020 года более чем на 1%, сообщил на телеконференции вице-президент компании по внутреннему сервису Эрик Лирон.

"Если также учитывать добычу газа, то общая добыча углеводородов вырастет на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - добавил он.

По его словам, компания досрочно использовала свои резервные производственные мощности в 25 тысяч тонн в сутки, которые были доступны в конце второго квартала, и оперативно увеличила объемы добычи нефти, чтобы обеспечить соблюдение согласованных квот ОПЕК+ на добычу для России.

"Очевидно, что оптимизация портфеля активов в области разведки и добычи оказала значительное влияние на уровень добычи. Если исключить этот фактор, в 2021 году компания продемонстрировала положительную динамику производства в годовом исчислении", - добавил он.