"Роснефть" обновит цели стратегии с учетом климатической повестки

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - "Роснефть" работает над обновлением стратегии, которое позволит интегрировать повестку дня в области изменения климата в бизнес-процессы компании. Об этом на телеконференции сообщил первый вице-президент компании Дидье Касимиро.

"В новой стратегии мы представим наши новые операционные и финансовые цели, а также объясним, как мы планируем их достичь таким образом, чтобы это было выгодно для окружающей среды, общества и наших акционеров", - сказал он.

В конце октября на XIV Евразийском экономическом форуме в Вероне глава "Роснефти" Игорь Сечин высказался против принуждения компаний к выходу из нефтегазовых проектов, отметив, что это не решит проблему сокращения выбросов.

Он также считает, что достижение углеродной нейтральности "не требует полного отказа не только от нефти и газа, но и от угля", и призывает справедливо оценивать риска отказа от них.

Сечин тогда отметил давление климатических активистов и их повестки на рынок нефти и газа, из-за которого крупные компании сокращают инвестиции в добычу нефти и газа, увеличивая риски дефицита и роста цен на нефть и газ.

"Энергетический переход должен быть основан не на требованиях климатических активистов, а на реальных экономических закономерностях, обеспечивать доход на инвестиции и долгосрочный рост стоимости при одновременном удовлетворении спроса на энергоресурсы и сокращении выбросов", - убежден Сечин.