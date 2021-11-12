Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"Роснефть" обновит цели стратегии с учетом климатической повестки

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - "Роснефть" работает над обновлением стратегии, которое позволит интегрировать повестку дня в области изменения климата в бизнес-процессы компании. Об этом на телеконференции сообщил первый вице-президент компании Дидье Касимиро.

"В новой стратегии мы представим наши новые операционные и финансовые цели, а также объясним, как мы планируем их достичь таким образом, чтобы это было выгодно для окружающей среды, общества и наших акционеров", - сказал он.

В конце октября на XIV Евразийском экономическом форуме в Вероне глава "Роснефти" Игорь Сечин высказался против принуждения компаний к выходу из нефтегазовых проектов, отметив, что это не решит проблему сокращения выбросов.

Он также считает, что достижение углеродной нейтральности "не требует полного отказа не только от нефти и газа, но и от угля", и призывает справедливо оценивать риска отказа от них.

Сечин тогда отметил давление климатических активистов и их повестки на рынок нефти и газа, из-за которого крупные компании сокращают инвестиции в добычу нефти и газа, увеличивая риски дефицита и роста цен на нефть и газ.

"Энергетический переход должен быть основан не на требованиях климатических активистов, а на реальных экономических закономерностях, обеспечивать доход на инвестиции и долгосрочный рост стоимости при одновременном удовлетворении спроса на энергоресурсы и сокращении выбросов", - убежден Сечин.

Роснефть Дидье Касимиро Игорь Сечин Верона

Новости по теме

Новости

Минсельхоз обещал добиваться возмещения капзатрат на маркировку молочной продукции

Маск продал новую порцию акций Tesla на $687 млн

Маск продал новую порцию акций Tesla на $687 млн

Johnson & Johnson планирует разделиться на две публичные компании

Johnson & Johnson планирует разделиться на две публичные компании

РСТ предупредил, что гарантий "Музенидис Трэвел" не хватит для выплат клиентам

РСТ предупредил, что гарантий "Музенидис Трэвел" не хватит для выплат клиентам

Туроператор "Музенидис Трэвел" объявил об остановке деятельности

Бюджет РФ за 10 месяцев был исполнен с профицитом 2,14 трлн руб.

Бюджет РФ за 10 месяцев был исполнен с профицитом 2,14 трлн руб.

В "АвтоВАЗе" сочли, что мировой дефицит чипов продлится минимум до середины 2022 г.

В "АвтоВАЗе" сочли, что мировой дефицит чипов продлится минимум до середины 2022 г.

Чистая прибыль "Роснефти" за III квартал выросла на 35%

Фондовые индексы США завершили торги разнонаправленной динамикой

Фондовые индексы США завершили торги разнонаправленной динамикой

Аукцион по продаже "Открытия" стратегу в ноябре объявлен не будет

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });