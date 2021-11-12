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В "Роснефти" увидели шансы существенно увеличить дивиденды

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Значительный рост чистой прибыли "Роснефти" за девять месяцев 2021 года открывает путь для существенного увеличения выплат акционерам, заявил на телеконференции первый вице-президент компании Дидье Касимиро.

По его словам, в третьем квартале 2021 года чистая прибыль НК увеличилась на 35% ко второму кварталу и составила 314 млрд рублей, а чистая прибыль, полученная "Роснефтью" за 9 месяцев 2021 года, "стала максимальной за этот период за всю историю наблюдений".

"Она почти в пять раз превысила чистую прибыль за 2020 год, что открывает путь для существенного увеличения выплат акционерам", - сказал топ-менеджер.

Как сообщалось, за январь-сентябрь чистая прибыль компании составила 696 млрд рублей против убытка в 177 млрд рублей годом ранее.

Роснефть Дидье Касимиро

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