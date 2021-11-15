Wildberries утроил продажи в "День холостяка"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Продажи онлайн-ритейлера Wildberries в России в дни ежегодной распродажи "День холостяка" с 28 октября по 13 ноября 2021 года выросли почти в три раза в годовом исчислении и составили 89 млрд рублей, сообщила пресс-служба компании.

В частности, в Петербурге в рамках распродажи через Wildberries были проданы товары на сумму 3,6 млрд рублей, что в 2,3 раза больше, чем в прошлом году. Чаще всего люди покупали одежду, обувь, косметику и парфюмерию, товары для дома, детские товары, а также технику и электронику.

Wildberries - крупнейший в России онлайн-ритейлер. Он продает более 14,5 млн SKU (артикулов) различных товаров: от одежды, обуви, детских товаров, продуктов питания до бытовой техники, электроники и ювелирных изделий. Через торговую платформу свои товары продают более 260 тысяч российских предпринимателей и компаний. Оборот площадки в 2020 году вырос на 96% - до 437,2 млрд рублей.