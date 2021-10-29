Маркетплейсы отметили повышенный спрос на фоне нерабочих дней и распродаж

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Крупнейшие российские маркетплейсы приурочили распродажи к началу "нерабочих" дней. Однако всплеск спроса они зафиксировали ранее, после объявления о планируемых ограничениях в связи с распространением COVID-19.

Wildberries перенес "День холостяка" ("День шоппинга") с ноября на 28 октября, чтобы поддержать предпринимателей, продающих свои товары на площадке, сообщили "Интерфаксу" в компании. "Россияне активно совершают онлайн-покупки: мы отмечаем повышенный спрос во многих товарных категориях", - сказал представитель Wildberries.

Так, 28 октября количество заказов компьютерных кресел выросло на 187%, столов – на 55%, дачной мебели – на 33% (по сравнению с показателем на 28 сентября). Число заказов ноутбуков увеличилось на 23%, стационарных компьютеров - вдвое. Потребители также начали обновлять бытовую технику: спрос на пылесосы вырос на 41%, на стиральные машины – на 88%, на духовки – на 43%, на блендеры – на 24%.

Выросла популярность различной техники для здоровья и обеззараживания помещения: очистителей воздуха - на 21%, моек воздуха - на 67%, облучателей-рециркуляторов - на 89%, озонаторов - на 113%, а пульсоксиметров - на 145%.

Кроме того, в преддверии наступления холодов россияне приобретали теплую одежду и обувь. Спрос на шубы вырос на 150%, на дубленки - на 111%, на пуховики - на 106%, на сапоги - на 49%, на "дутики" - на 135%.

При этом всплеск активности покупателей произошел еще на прошлой неделе: 21 октября, на следующий день после указа президента о введении ограничений, Wildberries зафиксировал значительный рост числа заказов ноутбуков, оргтехники, строительных материалов, настольных игр, товаров для персонального ухода, масок, антисептиков и др.

"Ближайшие нерабочие дни пришлись на период сезонных распродаж, поэтому мы ожидаем роста спроса на все категории товаров", - сообщили в пресс-службе Ozon. Ритейлер с 28 октября запустил распродажу "Пока все дома" (акция распространяется на электронику, книги, товары для ухода за собой, продукты питания, спортивный ассортимент и др.). Распродажа также поддержит продавцов на маркетплейсе, часть из которых потеряет офлайн-канал из-за ограничений, рассчитывает компания.

Спрос (неделя к неделе) говорит о том, что многие планируют провести время с книгой - например, продажи детективов увеличились на 15% с момента объявления нерабочих дней. Также на Ozon выросли продажи спортивного питания на 14% (вероятно, из-за закрытия спортивных залов и специализированной розницы), отметил ритейлер.

Также покупатели в преддверии нерабочих дней стали активнее приобретать товары для подготовки к холодной погоде: продажи размораживателей для стекол и замков увеличились на 37%, автомобильных щеток и скребков - на 46%.

Продажи товаров категории 18+, как и во время самоизоляции весной 2020 года, показывают высокую динамику роста: за вторую половину предыдущей недели продажи выросли на 57% по отношению к показателю неделей ранее. Среди аптечных товаров за то же время увеличились продажи витаминов на 11%, медицинских масок на 10% и антисептиков на 9%.

Первые "нерабочие" дни также совпали с распродажей на "Яндекс.Маркете", которая началась 28 октября. В распродажу попали товары на каждый день: для дома, детские товары, товары для спорта и ремонта, продукты и напитки, а также некоторые другие популярные категории. "Продление периода распродаж выгодно как покупателям, так и продавцам, которые смогут увеличить свой оборот, несмотря на период нерабочих дней и затруднения, которые могли в связи с этим возникнуть", - считают в компании.

"Яндекс.Маркет" также заметил повышенный спрос в некоторых категориях накануне "нерабочих" дней. Например, к вечеру 26 октября по сравнению с данными предыдущей недели выросли продажи кукол (+28%), конструкторов (+25%) и настольных игр (+19%). Среди спортивных товаров наибольший рост по сравнению с предыдущей неделей показали кардиотренажеры (+36%).

С 25 по 28 октября магазины на "Яндекс.Маркете" увеличили объем продаж с экспресс-доставкой на 30% (по сравнению с аналогичным периодом неделей ранее). Эксперты сервиса также связывают это с локдауном: в некоторых регионах его ввели 25 октября. Наибольший рост наблюдался в категориях: одежда, обувь и аксессуары - на 89%, книги - на 63%, товары для досуга и развлечения - на 38%.

В Москве 28 октября (первый день ограничений) объемы продаж всех товаров с экспресс-доставкой увеличились на 40% по сравнению с показателем днем ранее.