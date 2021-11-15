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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"AliExpress Россия" в период ежегодной распродажи продал товаров на 33 млрд руб.

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Продажи товаров на "AliExpress Россия" (AER, совместное предприятие VK, Alibaba, USM и РФПИ) в период ноябрьской распродажи 11 ноября составили 33,3 млрд рублей, сообщила компания.

Компания учитывает основные дни распродажи – 11 и 12 ноября, а также несколько дней "разогрева" перед указанными датами. Как указано в пресс-релизе AER, всего за период распродажи было сделано более 25,6 млн заказов. При этом оборот локального бизнеса AER составил 13,4 млрд рублей, что в 2,4 раза превышает показатель 2020 года.

В свою очередь Ozon в своем пресс-релизе сообщил, что 11 ноября оборот площадки составил 6,1 млрд рублей, что почти в 5 раз превышает показатель прошлогодней распродажи. В частности, 4,5 млрд рублей составили продажи торгующих через Ozon предпринимателей (доля маркетплейса в обороте Ozon) – это в 6,3 раза превышает показатель 2020 года.

Ozon не раскрывает совокупный объем продаж, а также общее количество заказов по итогам всех дней распродажи (11-13 ноября, а также 10 ноября, в который шел пресейл для подписчиков Ozon Premium).

Что касается "Яндекс.Маркета" (компания также не раскрывает распродажи в денежном выражении), то 11 ноября онлайн-площадка зафиксировала рост продаж в 2,1 раза по отношению к аналогичному дню распродажи 2020 года. Рост количества заказов вырос на 94%, средний чек – на 8%.

AliExpress Россия

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