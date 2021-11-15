Минфин предложил вывести часть компаний из-под действия акциза на сталь

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Минфин предлагает уточнить ко второму чтению нормы законопроекта о введении акциза на сталь и вывести из-под его действия ряд предприятий, заявил в понедельник в ходе заседания комитета по бюджету Госдумы глава министерства Антон Силуанов.

"Ко второму чтению мы предлагаем исключить из действия закона те предприятия, в которых есть цеха по разливу стали в отраслях машиностроения, военно-промышленного комплекса, исключаем малые и средние предприятия с объемом производства стали 1 тыс. тонн в месяц и исключаем те предприятия, которые производят легирующие элементы для производства стальных изделий", - сказал Силуанов.

"Кроме того, мы уточнили формулу расчета для налогообложения, добавив туда исключение для тех компонентов, которые являются легирующими элементами. Мы смягчили и снизили налогообложение для тех предприятий, которые используют легирующий компонент в производства своих изделий, будь то трубы, арматура или какие-то другие изделия металлургии", - сказал министр финансов.

Он добавил, что эти предложения обсуждались с предпринимательским сообществом и с бизнесом, который работает в секторе металлургии. "В целом наши предложения были акцептованы и согласованы", - сказал министр.

Для легирования сталей используются хром, марганец, никель, вольфрам, ванадий, ниобий, титан и другие элементы.

Законопроект, который меняет схему взимания налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по ряду твердых полезных ископаемых, а также вводит акциз на жидкую сталь, был принят Госдумой в первом чтении в прошлый четверг, 11 ноября.