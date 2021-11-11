Законопроект о введении акциза на жидкую сталь принят в I чтении

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Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который меняет схему взимания налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по ряду твердых полезных ископаемых, а также вводит акциз на жидкую сталь.

Документ (№1258307-7) был внесен в парламент 30 сентября вместе с проектом бюджета на трехлетний период.

Законопроект вводит акциз на жидкую сталь, которая используется для получения полупродуктов металлургического производства (в том числе блюмов, слябов, других заготовок) путем литья. Уплата такого акциза будет осуществляться по месту производства указанных металлических заготовок. Ставка акциза будет составлять 2,7% от среднемесячной экспортной цены сляба в морских портах юга РФ. Акциз не будет взиматься, если средняя экспортная цена сляба опускается ниже $300 за тонну. В настоящее время цена сляба превышает $600 за тонну.

Размер акциза будет рассчитываться ФАС и до 10-го числа каждого месяца размещаться в интернете на официальном сайте службы. По прогнозу, который ранее озвучивал Минфин, доходы бюджета от введения акциза на сталь составят 179,5 млрд руб. в 2022-2024 гг.

Принятый в первом чтении законопроект также меняет порядок налогообложения железной руды, коксующегося угля, повышает рентный коэффициент с 3,5 до 7 для апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд. Для калия вводится дополнительный коэффициент в размере 85 руб. на тонну добытой руды.

В частности, НДПИ на железную руду будет рассчитываться исходя из рыночной котировки на железную руду в Китае (азиатский рынок Iron Ore Fines) и будет равен 4,8% от котировки с учетом содержания в руде полезного компонента. При цене на железную руду ниже $60 за тонну также предусматривается фиксация размера ставки в размере $0,63 за тонну.

Уточняется порядок расчета ставки НДПИ для многокомпонентных комплексных руд, богатых полезными компонентами и расположенных в Красноярском крае. Для них предусматривается переход к расчету ставки НДПИ исходя из рыночных котировок на медь, никель, иные дорогостоящие полезные компоненты, ставка НДПИ будет рассчитываться исходя из 6% стоимости таких полезных компонентов. При этом в отношении таких руд отменяется повышающий коэффициент Рента в размере 3,5 (введенный с 1 января 2021 г.)

В отдельную группу "горно-химическое сырье, содержащее металлы" выделяется руда, добываемая "Ковдорским ГОКом" "ЕвроХима" (он производит не только апатитовый, но также железорудный и бадделеитовый концентрат). Для нее установлены отдельные ставки НДПИ - 207 руб. за тонну апатит-магнетитовых руд, 82 руб. за тонну апатит-штаффелитовых руд, 132 руб. за тонну маложелезистых апатитовых руд.

Минфин ожидает, что за период 2022-2024 гг. ожидаемые дополнительные доходы бюджетов всех уровней после принятия закона составят порядка 546 млрд рублей.