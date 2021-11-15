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Boeing запустит три линии по переоборудованию пассажирских самолетов в грузовые

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Американский авиастроительный концерн Boeing Co. запустит три линии по переоборудованию пассажирских самолетов в грузовые Boeing 737-800BCF в Северной Америке и Европе. Об этом CNBC на авиасалоне в Дубае сообщил вице-президент компании Стэнли Дил.

По его словам, в сфере грузовых авиаперевозок заметен реальный потенциал для роста.

Линии переоборудования будут запущены на базе KF Aerospace в Канаде и в аэропорту Гатвик в Лондоне.

До начала пандемии значительная часть грузов, перевозимых по воздуху, помещалась в багажных отсеках пассажирских самолетов. Из-за сворачивания туризма и пассажирских перелетов многие пассажирские самолеты остались без дела. В последнее время многие авиакомпании отмечают рост объемов грузоперевозок. В последней полугодовой отчетности Emirates Airline зафиксировала увеличение объемов грузовых перевозок на 39% по сравнению с прошлым годом, в результате чего они почти достигли уровня допандемийного 2019 года.

Ранее в Boeing также сообщали, что компания активно ведет переговоры о поставках грузовой модели самолета Boeing 777X. По словам вице-президента по продажам и маркетингу компании Ихсана Мунира, переговоры сразу с несколькими клиентами находятся на продвинутой стадии.

Boeing США Северная Америка Европа Канада Гатвик Лондон коронавирус

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