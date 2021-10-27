Fix Price пожаловался на инфляцию и беспрецедентное подорожание грузовых перевозок

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Ритейлер Fix Price, управляющий крупнейший в России сетью магазинов фиксированных цен, назвал высокую инфляцию и беспрецедентный рост стоимости грузовых перевозок в числе ключевых факторов, оказывающих давление на ритейл.

Об этом после презентации квартального отчета заявил журналистам гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов.

"Сейчас на фоне давления, связанного с ограничениями из-за COVID-19, наблюдается ряд других ключевых негативных факторов, которые в разной степени оказывают давление на развитие розничных продаж у всех игроков розничного рынка без исключения, будь то продуктовый ритейл, будь то non-food, будь то fashion и другие специалисты. В первую очередь это, конечно же, высокая инфляция, которая нашла отражение в росте цен практически на все товарные категории, как я говорю - от булавки до самолета, и, безусловно, отразилась на покупательском поведении и на спросе", - сказал он и отметил, что покупатели "достаточно негативно" воспринимали рост цен на все товарные категории в первой половине года.

Вторым фактором, который оказывает давление на розничные продажи, Кирсанов назвал мировой транспортный кризис.

"На фоне большого дефицита контейнеров для перевозки начался беспрецедентный, аномальный рост ставок на перевозки, который достигает от пяти до 10 раз. Если говорить конкретно про нашу компанию, то мы видим увеличение ставок практически в пять раз на перевозку импортных контейнеров", - сообщил топ-менеджер.

Кроме того, давление на ритейл оказывают дополнительные новые ограничения, которые вводятся по мере ухудшения ситуации с COVID-19. Они влияют на покупательское поведение, трафик в магазинах, а в некоторых регионах - на режим работы магазинов, напомнил глава Fix Price.

"Тем не менее, несмотря на все негативные факторы, которые присутствуют в 2021 году на рынке, мы показываем сильные результаты как за III квартал, так и за девять месяцев. Я оцениваю достигнутые результаты компании как высокие и как подтверждающие устойчивость нашей бизнес-модели в любых макроэкономических условиях", - заявил Кирсанов.

Компании также удалось в полном объеме сформировать товарные запасы с учетом возможного повышенного спроса, добавил он.

По его словам, "благодаря гибкости бизнес-модели Fix Price успешно снижает воздействие внешних факторов на результаты за счет введения нового ассортимента в более высоких прайс-поинтах, адресных изменений параметров товаров под собственной торговой маркой и быстрой ротации ассортимента".

В начале 2021 года ритейлер ввел два новых прайс-поинта - 249 и 299 рублей, которые пользуются высокой востребованностью у покупателей, сообщил Кирсанов. В ближайшее время компания намерена запустить еще два новых прайс-поинта - 59 и 79 рублей - и постепенно выведет из ассортимента поинты 50 и 77 рублей.

Выручка компании по МСФО в III квартале выросла на 17,8% в годовом выражении, до 57,9 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 84,2% и составила 5,1 млрд рублей. EBITDA выросла на 17,1%, до 10,964 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 19% против 19,1% годом ранее.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы ритейлера за три квартала повысились на 20,8%, до 30,172 млрд рублей. Доля расходов в структуре выручки составила 18,4% по сравнению с 18,9% за девять месяцев 2020 года.

Скорректированный чистый долг компании составил 27,688 млрд рублей по сравнению с 5,918 млрд рублей на конец сентября прошлого года. Соотношение этого показателя к EBITDA повысилось до 0,7х с 0,2х. Показатель net debt/EBITDA по IAS 17 составил 0,5х, что значительно ниже порогового значения 1,0x, заложенного в прогнозе, отметил ритейлер.

В третьем квартале ритейлер увеличил сопоставимые продажи на 4,4% на фоне аномально высокого роста LfL-продаж в III квартале прошлого года (на 20,6%). По сравнению с III кварталом 2019 года, периодом до начала пандемии, LfL-продажи выросли на 25,9%.

Трафик в сопоставимых магазинах в июле-сентябре 2021 года вырос на 0,3% год к году за счет рекламных мероприятий для трафикообразующих категорий, чтобы компенсировать сдержанные потребительские настроения. По сравнению с показателем за 2019 год трафик увеличился на 4,4%.

Размер среднего чека увеличился на 4,1% благодаря росту средней цены на единицу товару на фоне постепенной переоценки ассортимента и введения новых прайс-поинтов (по сравнению с III кварталом 2019 года чек вырос на 20,6%).

LfL-продажи магазинов под управлением компании в России выросли на 5,4%. На продажи собственных магазинов компании в Казахстане и Белоруссии значительное влияние оказали ограничения, связанные с пандемией, и сложные макроэкономические условия, отметил Fix Price.

Fix Price - крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. Кроме России компания работает в ряде стран ближнего зарубежья. На конец сентября под управлением компании было 4753 магазина, в том числе в России - 4333.