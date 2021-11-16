Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

МТС ведет переговоры о продаже башен

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" ведет переговоры о продаже башенного бизнеса, сделка может быть закрыта в I полугодии 2022 года, сообщил президент компании Вячеслав Николаев в интервью "Коммерсанту".

"Сейчас идет процесс выделения башен в отдельную компанию, после чего возможна продажа", - сказал он. Николаев добавил, что предложения о покупке поступают "очень активно", и МТС уже ведет соответствующие переговоры.

На конец 2021 года в портфеле МТС около 23 тыс. башен, ожидается, что OIBDA бизнеса в 2022 году превысит 10 млрд рублей.

О том, что МТС выделяет башенную инфраструктуру в отдельную компанию, компания объявила в августе. Предполагается, что выделение башен в юрлицо ООО "Башенная инфраструктурная компания" будет завершено в начале следующего года.

По данным источников "Коммерсанта", претендентов на башенную инфраструктуру МТС сейчас два: Kismet Capital Group Ивана Таврина и "Сервис-Телеком", которая может купить актив в партнерстве с Газпромбанком.

По данным газеты, МТС хочет провести аукцион среди покупателей до конца года, башенный портфель МТС может быть оценен в 90-100 млрд рублей.

В начале сентября телекоммуникационный холдинг VEON (владеет ПАО "Вымпелком") договорился о продаже башенных активов в РФ "Сервис-Телекому" за $970 млн. Речь идет о продаже 100% "Национальной башенной компании", управляющей портфелем из примерно 15,4 тыс. вышек мобильной сети в РФ.

В свою очередь, в октябре ПАО "Мегафон" и Kismet Capital Group договорились о создании независимого федерального башенного оператора на основе активов "Первой башенной компании" и оператора "Вертикаль". Объединенная компания будет владеть общим портфелем в более 22 тыс. башен; "Мегафон получит 25% в объединенной компании, Kismet – более 65%.

МТС

Новости
Пандемия коронавируса

Бизнес-омбудсмен Титов высказался за более системные COVID-ограничения

Бизнес-омбудсмен Титов высказался за более системные COVID-ограничения

"Дочка" китайской China Telecom оспорила в суде запрет на деятельность в США

Спотовые ставки фрахта на танкерном рынке оттолкнулись от дна. Обзор

Спотовые ставки фрахта на танкерном рынке оттолкнулись от дна. Обзор

Немецкий регулятор подтвердил допуск Украины к сертификации "Северного потока 2"

Банк "Траст" отменил аукцион по продаже "Интеко"

ВТБ вслед за Сбербанком повысит ставки по ипотеке на фоне ужесточения ДКП

ВТБ вслед за Сбербанком повысит ставки по ипотеке на фоне ужесточения ДКП

Российские банки в октябре снова побили рекорд по выдаче кредитных карт

Газ в Европе подорожал до $962 на отказе "Газпрома" бронировать "Ямал-Европу" на декабрь

"Газпром" на этой неделе по-прежнему не продает газ на своей площадке

ЦБ повторил сигнал о возможности скорого повышения ставки

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });