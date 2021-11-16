МТС ведет переговоры о продаже башен

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" ведет переговоры о продаже башенного бизнеса, сделка может быть закрыта в I полугодии 2022 года, сообщил президент компании Вячеслав Николаев в интервью "Коммерсанту".

"Сейчас идет процесс выделения башен в отдельную компанию, после чего возможна продажа", - сказал он. Николаев добавил, что предложения о покупке поступают "очень активно", и МТС уже ведет соответствующие переговоры.

На конец 2021 года в портфеле МТС около 23 тыс. башен, ожидается, что OIBDA бизнеса в 2022 году превысит 10 млрд рублей.

О том, что МТС выделяет башенную инфраструктуру в отдельную компанию, компания объявила в августе. Предполагается, что выделение башен в юрлицо ООО "Башенная инфраструктурная компания" будет завершено в начале следующего года.

По данным источников "Коммерсанта", претендентов на башенную инфраструктуру МТС сейчас два: Kismet Capital Group Ивана Таврина и "Сервис-Телеком", которая может купить актив в партнерстве с Газпромбанком.

По данным газеты, МТС хочет провести аукцион среди покупателей до конца года, башенный портфель МТС может быть оценен в 90-100 млрд рублей.

В начале сентября телекоммуникационный холдинг VEON (владеет ПАО "Вымпелком") договорился о продаже башенных активов в РФ "Сервис-Телекому" за $970 млн. Речь идет о продаже 100% "Национальной башенной компании", управляющей портфелем из примерно 15,4 тыс. вышек мобильной сети в РФ.

В свою очередь, в октябре ПАО "Мегафон" и Kismet Capital Group договорились о создании независимого федерального башенного оператора на основе активов "Первой башенной компании" и оператора "Вертикаль". Объединенная компания будет владеть общим портфелем в более 22 тыс. башен; "Мегафон получит 25% в объединенной компании, Kismet – более 65%.