"Мегафон" и Kismet Таврина объединят башенные "дочки" ПБК и "Вертикаль"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - "Мегафон" и Kismet Capital Group Ивана Таврина создают независимого федерального башенного оператора на основе активов "Первой башенной компании" (ПБК) и оператора "Вертикаль", говорится в сообщении "Мегафона".

Объединенная компания будет владеть общим портфелем в более 22 тысяч башен: 17 тысяч - от ПБК ("дочка "Мегафона") и более 5 тысяч объектов "Вертикали", в которой сейчас контроль принадлежит Kismet Capital Group. В рамках сделки "Первая башенная компания" была оценена в 94,2 млрд рублей.

В результате сделки "Мегафон получит" долю 25% в объединенной компании. Kismet Capital Group будет владеть более 65%, уточнили "Интерфаксу" в "Мегафоне". Закрытие сделки планируется до конца 2021 года.

Сумма сделки не названа. Она будет профинансирована за счет собственных средств Kismet Capital Group, а также финансирования от Сбербанка. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", c 2019 года у Сбербанка в залоге находится 100% "Вертикали" (до 1 декабря 2029 года).

По словам Таврина, объединенную компанию планируется сделать публичной, она также открыта к расширению географии присутствия.

Kismet получит пять из семи мест в совете директоров объединенной компании и будет отвечать за операционное управление бизнесом. От "Мегафона" в совет директоров войдет два представителя.

"Объединенный башенный бизнес будет полностью независимым игроком. Структура объединенной компании предполагает, что ни "Мегафон", ни другой телеком-оператор не сможет получить контроль в компании или большинство в совете директоров. В компании будут соблюдаться стандарты сохранения коммерчески чувствительной информации в отношении операторов связи, соответствующие лучшим мировым практикам, которые применяют лидирующие мировые башенные компании", - говорится в сообщении.

По словам главы совета директоров "Мегафона" Ивана Стрешинского, в результате сделки сотовый оператор сможет сконцентрироваться на развитии основного бизнеса и при этом сохранит долю в объединенной компании с большим потенциалом роста, включая размещение на публичном рынке.