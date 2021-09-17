Вложения России в US Treasuries в июле не изменились

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Российские вложения в казначейские обязательства министерства финансов США в июле остались на уровне предыдущего месяца - $4,006 млрд.

Согласно данным американского Минфина, на конец июля РФ принадлежали долгосрочные госбумаги на сумму $305 млн, краткосрочные - на $3,701 млрд.

В апреле 2018 года на фоне жестких антироссийских санкций инвестиции России в US Treasuries упали почти вдвое - с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае того же года показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в гособлигации США превышали $150 млрд.

Япония в июле осталась крупнейшим держателем американских долговых обязательств 26-й месяц подряд, нарастив вложения на $30,5 млрд относительно июня - до $1 трлн 310,2 млрд. Китай, занимающий вторую строчку, увеличил портфель UST на $6,4 млрд - до $1 трлн 68,3 млрд.

Третью позицию с большим отрывом от лидеров продолжает занимать Великобритания ($539,5 млрд), четвертую - Ирландия ($319,7 млрд), пятую - Швейцария ($298,3 млрд). В топ-10 держателей американских госбумаг также входят Люксембург, Каймановы острова, Бразилия, Тайвань и Франция.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в июле повысился на $46,2 млрд и составил $7 трлн 543,4 млрд, из которых бумаги на $4 трлн 278,1 млрд принадлежали правительствам или центральным банкам иностранных государств.