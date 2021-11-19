Минэкономразвития ждет возвращения годовой инфляции к 4% в 2023 году

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Из-за нынешней высокой неопределенности с мировыми ценами на нефть и газ и в целом с мировой инфляцией есть риски того, что годовая инфляция в России замедлится до таргета в 4% не ранее 2023 года, но и вариант снижения в 2022 году еще не исключен, заявила "Интерфаксу" замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова.

"Сейчас очень сильный разбег оценок. В терминах рисков - да, на данный момент проинфляционные факторы доминируют в мире. Может тренд развернуться быстро и неожиданно? Риск такой тоже существует, поэтому я сейчас не берусь говорить по срокам возврата к таргету, потому что очень много неопределенности, прежде всего, с мировыми ценами", - ответила она на вопрос, когда ведомство ждет возвращение годовой инфляции к таргету в 4%.

"Я считаю, что сценарий возврату к 4% в следующем году не исключен, но существует и более рискованный сценарий, при котором такой возврат к таргету в следующем году не произойдет", - добавила замминистра.

"Очень много разных факторов, которые влияют на уровень инфляции. Правильнее об инфляции сейчас говорить в терминах инфляционных рисков. Да, у нас есть определенные риски, связанные, прежде всего, с давлением мировых цен. Мы видим, что происходит с газовыми ценами в Европе, и это, понятно, тащит за собой цепочку. Цены на удобрения - рост цен на продовольствие и т.д. Понятно, что проблема цен на энергоносители не может не отразиться на стоимости генерации, это тоже перейдет в цены. Есть глобальная мировая проблема, связанная с перевозками - стоимость контейнерных перевозок взлетела до невозможных высот", - отметила Крючкова.

"Поэтому мы считаем, что вообще говоря инфляция издержек в мировом масштабе еще в полной мере не проявилась, то есть здесь риски достаточно высоки. Дальше вопрос - насколько это будет переноситься на внутренний рынок? Да, есть сейчас долгосрочные механизмы, которые этот перенос сдерживают - демпферные механизмы по пшенице, по подсолнечному маслу - они работают, они реально препятствуют этому переносу. Но в любом случае остается еще канал, связанный с импортом, он никуда не денется, частично курс может немного это давление сбить, но если в мировом масштабе в долларах товар будет дорожать - не только за счет мирового спроса, но и за счет издержек, - то нас это, конечно, тоже коснется, и это самый большой риск", - рассказала она о рисках мировой инфляции.

"Мы видим, что ситуация с газом, с энергокризисом уже влияет на мировые цены. Дальше вопрос - когда произойдет нормализация? Опять же разные оценки аналитиков: если к концу отопительного сезона цена на газ нормализуется, то инфляционный импульс какое-то время продлится, но потом затухнет. Но если не нормализуется, соответственно, импульс окажется еще более долгим. Это серьезный риск, серьезный инфляционный фактор, который присутствует. Плюс сбои по цепочкам поставок возникают то тут, то там, и тянут за собой то одну, то другую отрасль", - сказала она о риске влияния энергокризиса на мировую инфляцию.

"У нас есть определенный график уточнения прогноза, мы же не можем в любой момент взять и поменять прогноз. Следующая итерация у нас - февраль, март. Сейчас очень большая неопределенность, потому что да, есть общий тренд на разгон мировой инфляции, а дальше вопрос стабилизации цен на газ. В конце отопительного сезона они снизятся с $1000 до какого уровня? Упадут до $600 - это одна картина, до $400 - это другая картина", - прокомментировала замминистра перспективы пересмотра прогноза министерства по инфляции.

Действующий прогноз Минэкономразвития по инфляции в 2021 году составляет 7,4%, в 2022 году - 4%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по инфляции на 2021 год резко вырос до 7,8% с 6,6% по опросу месяц назад. При этом значительно вырос консенсус-прогноз и по инфляции на 2022 год - до 4,7% с 4,3% по опросу месяц назад, что уже не укладывается и в интервальный прогноз ЦБ на 2022 год (4,0-4,5%).

Монетарные и немонетарные факторы инфляции

"Мы посмотрели влияние монетарных и немонетарных факторов инфляции - если взять октябрьскую инфляцию 8,1% год к году, то, по нашей оценке, из них примерно 5,1-5,2 п.п. - это немонетарные факторы, 2,9-3 п.п. - это монетарный фактор. Поэтому в основном это все-таки влияние ограничения предложения и внешнего давления мировых цен", - прокомментировала Крючкова разгон инфляции в России.

"Конечно, разгон мировой инфляции, рост мировых цен на все - это среднесрочный фактор, который будет давить на наши внутренние цены минимум по двум каналам. И через экспортный нетбэк, и через цену импорта, что, конечно, сглаживается курсом, но все равно", - добавила замминистра.

Она не стала отвечать на вопрос, есть ли тогда смысл в столь сильном ужесточении ДКП (которое может продлиться и в декабре) для борьбы с инфляцией при таком соотношении монетарных и немонетарных факторов, отметив, что этот вопрос находится в компетенции ЦБ. Она только отметила, что "ужесточение ДКП будет оказывать сдерживающее влияние на экономический рост".

"Когда мы будем пересматривать прогноз, мы примем во внимание все факторы, включая ДКП. Естественно, определенные расчеты (влияния ДКП на рост - ИФ) есть, но мы не можем выхватить один фактор, только ДКП, не принимая во внимание все остальные. Потому что ДКП - тоже реакция на что-то, на внешние факторы и т.д. Поэтому, когда мы будем уточнять прогноз, мы примем во внимание весь комплекс факторов, включая историю с текущей и прогнозируемой ДКП. Рассматривать ДКП как что-то отдельно вырванное из контекста неправильно", - ответила она на вопрос, как ужесточение ДКП повлияет на темпы роста в 2022 году.

"Какие-то факторы играют в минус, какие-то факторы играют в плюс относительно первоначальной оценки. Сейчас мы прогнозируем 3%-й рост в следующем году. На следующем этапе посмотрим, будем уточнять при необходимости", - добавила замминистра.

Нужно ли снижать таргет

Ситуация в мировой и российской экономике остается неопределенной, в таких условиях вряд ли можно снижать таргет по инфляции с нынешних 4%, считает Крючкова.

"Обсуждать любую тему можно в любой момент времени. На наш взгляд, с учетом того, что я говорила про разгон мировой инфляции, давлении мировых цен, вряд ли сейчас можно говорить о таргете для России в 2% или даже в 3%", - отметила она.

По ее словам, ситуация с инфляцией в России не самая критичная в мире: например, в США инфляция втрое превышает таргет.

"Мы сейчас не понимаем, как будет выглядеть новая нормальность. Сейчас у нас что - краткосрочный период турбулентности? Например, полгода будут какие-то безумные колебания, а потом все опять устаканится? Возможный сценарий? Возможный, - подчеркнула замминистра. - Но возможен и другой сценарий, что мы переходим к какому-то новому равновесию, а вот что на этом новом равновесии будет, сказать достаточно сложно. Возможно, будет новый виток экономического роста при более высоких темпах инфляции - такое тоже возможно. Сейчас нет точных ответов на этот вопрос про новую нормальность, продолжаем изучать его".

Банк России приступил к комплексному анализу своей денежно-кредитной политики (ДКП, monetary policy review). Регулятор планирует принять решение об уточнении ее параметров к середине 2022 года. Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила, что по итогам обзора ДКП может быть снижен таргет по инфляции с нынешнего уровня "вблизи 4%".