Банк России весной 2022 года обсудит уровень цели по инфляции

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Таргет по инфляции сохранится на уровне "вблизи 4%" и в 2022 году, но весной 2020 года Банк России в рамках обзора денежно-кредитной политики обсудит параметры этой цели, сообщил в Совете Федерации первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

"В качестве цели было заявлено 4%, эта цель остается и на ближайший год. Мы недавно направили в правительство новый документ на ближайший год с двухлетним прогнозным дополнительным периодом по основным направлениям денежно-кредитной политики. Тем не менее, весной в рамках обсуждения (ДКП - ИФ) будет также обсуждаться и эта цель", - сказал он.

По его словам, стабильно низкая инфляция имеет много преимуществ, но, прежде всего, она создает уверенность для бизнеса по долгосрочным инвестициям, которые и будут способствовать реализации национальных целей.

Ранее ЦБ заявил, что ближе к середине 2022 года может понизить таргет по инфляции.

Этот целевой показатель может быть пересмотрен по итогам обзора денежно-кредитной политики (monetary policy review), проведение которого в конце июня 2021 года анонсировала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Этот анализ, как ожидается, продлится год. План работ в рамках этого анализа регулятор планирует представить во второй половине сентября.

На пресс-конференции в июле Набиуллина напомнила про опыт ряда стран, которые, начав, как и Россия, с таргета в 4%, затем понизили цель до 2-3%. Позже Financial Times в статье, основанной на интервью главы ЦБ, сообщила, что именно такой вариант будет рассматривать Банк России, однако соответствующей цитаты Набиуллиной газета не привела.

Ранее директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов заявил, что таргетирование более низкого уровня инфляции в России может привести к снижению инфляционных ожиданий. По его словам, это тема для общественных обсуждений.