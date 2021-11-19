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Microsoft поставила под вопрос связи с Activision Blizzard после скандала

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Руководитель игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер сообщил сотрудникам, что решил оценить взаимоотношения корпорации с крупным производителем игр Activision Blizzard, после того, как СМИ узнали, что руководство компании годами игнорировало жалобы сотрудников на домогательства и дискриминацию.

Об этом сообщает Bloomberg, эту информацию агентству подтвердили в Microsoft.

По сведениям агентства, Спенсер сказал, что глубоко беспокоен "чудовищными действиями и событиями" в Activision Blizzard.

Ранее аналогичное уведомление получили сотрудники Sony Group, им сообщили, что компания интересуется, что Activision намерена делать в связи с разоблачениями в СМИ и протестами сотрудников.

Sony, производитель приставок PlayStation, была крупнейшим клиентом Activision в 2020 году, Microsoft, производитель Xbox, - четвертым. На них пришлось 17% и 11% выручки Activision соответственно.

На этой неделе The Wall Street Journal опубликовала расследование, в котором говорится, что сотрудницы Activision Blizzard по меньшей мере жаловались гендиректору компании Бобби Котику на домогательства и даже изнасилования, он же не сообщал об этом совету директоров и ничего не предпринимал. По сведениям WSJ, игнорировались даже групповые жалобы.

Activision на это заявила, что в статье представлен "вводящий в заблуждение взгляд на Activision Blizzard и ее CEO".

В связи с выходом публикации 17 ноября около сотни действующих и бывших сотрудников Activision устроили акцию протеста и потребовали отставки Котика.

По сведениям CNN, 18 ноября Котик сообщил сотрудникам, что попросил совет директоров назначить ему минимальную зарплату, разрешенную законами штата Калифорния, на период, пока компания на разберется в проблемах с гендерной дискриминацией и харассментом. Если совет это одобрит, он получит за год $62 500 вместо $155 млн, одобренных собранием акционеров в июне 2021 года. Котик заверяет, что намерен создать в компании атмосферу взаимоуважения и инклюзивности.

Штаб-квартира Activision Blizzard находится в Санта-Монике, в компании работает около 10 тысяч человек. Летом стало известно, что в калифорнийский Департамент справедливой занятости и жилищного строительства был подан иск проотив компании, в котором Activision обвинили в игнорировании жалоб на харассмент и дискриминацию. Компания добивается отзыва этого иска.

Activision Blizzard Бобби Котик США Калифорния Microsoft Фил Спенсер Sony Group

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