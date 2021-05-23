Кевин Спейси впервые получил роль в фильме после секс-скандала

Кевин Спейси Фото: Ernesto Ruscio/Getty Images

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Голливудский актер Кевин Спейси вернется в кинематограф и сыграет в новом фильме итальянского режиссера Франко Неро, сообщает Daily Mail.

Для Спейси это будет первая роль после трех лет перерыва, вызванного скандалом из-за обвинений в сексуальных домогательствах в отношении актера.

Отмечается, что звезда сериала "Карточный домик" сыграет детектива, который расследует дело педофила, ошибочно обвиненного в преступлении. Фильм будет называться L"uomo che disegnò Dio ("Человек, который нарисовал бога")

Также в фильме сыграет знаменитая британская актриса Ванесса Редгрейв. Сам Неро сыграет слепого художника, который пишет картины, вслушиваясь в голоса людей. Он и будет ошибочно обвинен в преступлении на сексуальной почве.

Успешную кинокарьеру Спейси прервала серия обвинений в сексуальных домогательствах, в том числе к несовершеннолетним. Первым его обвинил актер Энтони Рэпп в ноябре 2017 года. Он заявил, что Спейси домогался его в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет. Сам Спейси сказал, что не помнит о подобном инциденте, но принес публичные извинения.

После этого еще около 20 мужчин обвинили его в сексуальных домогательствах. По одному из таких заявлений ему все же предъявили официальные обвинения непристойном нападении и избиении: по версии следствия Спейси в 2016 году приставал к молодому человеку в баре на одном из курортов. Сам актер не признал вину, прокуроры затем сняли с него обвинения, а предполагаемая жертва отозвала гражданский иск.