В Alibaba создали комитет для проверки жалоб на домогательства

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Китайская компания Alibaba Group Holding Ltd., пообещала принять меры по борьбе с домогательствами и учредить специальный комитет для проверки жалоб от сотрудников.

В состав комитета войдут пять женщин-топ-менеджеров, возглавит его заместитель главного директора по персоналу Джейн Цзян. Комитет, в свою очередь, организует группу для рассмотрения жалоб и обращений сотрудников в связи с происшествиями подобного рода. Для жалоб создан специальный электронный почтовый ящик и открыта горячая линия.

Принимающие сообщения и звонки сотрудники, не только будут их обрабатывать, но и следить за тем, чтобы в отношении потерпевших не было предпринято других неправомерных действий со стороны обвиняемых.

Кроме того, компания пообещала организовать специальные тренинги и усовершенствовать корпоративный кодекс поведения сотрудников на рабочем месте.

Ранее в августе из компании уволили менеджера, на которого пожаловалась подчиненная. По ее словам, он на деловой встрече заставил ее много выпить, а затем стал ее домогаться. По ее жалобе провели расследование.

Этот случай вызвал массовую реакцию со стороны сотрудников компании: более 6000 человек подписали письмо с просьбой о принятии мер для борьбы с подобными явлениями.

Случившееся произошло в Alibaba City - подразделении, которое занимается доставкой продуктов из магазинов. После разразившегося скандала и увольнения менеджера главный директор отдела кадров Alibaba Group получил выговор, а директор Alibaba City и глава кадровой службы были вынуждены уйти добровольно.

Эти отставки произошли потому, что кадровая служба проигнорировала заявление пострадавшей. Только после этого пострадавшая сотрудница разместила 11-страничный документ с обвинениями во внутренней сети компании, который затем попал в интернет и спровоцировал скандал.

Главный исполнительный директор и глава совета директоров Alibaba Дэниэл Чжан заявил, что обеспечение безопасности работников является главным приоритетом компании, и поэтому она намерена проводить политику нулевой терпимости к неправомерным действиям сексуального характера, а также искоренить культуру чрезмерного употребления алкоголя.