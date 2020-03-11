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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:49

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Продюсер Харви Вайнштейн
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам тюремного заключения по обвинению в сексуальном насилии, сообщает в среду агентство Associated Press.

Вайнштейн признан виновным в изнасиловании женщины в 2013 году и в принуждении другой жертвы к оральному сексу в 2006 году. По совокупности преступлений ему грозило максимальное наказание в виде 29 лет тюрьмы.

Ранее в феврале присяжные сочли вину Вайнштейна доказанной. Сам он вины не признал.

При этом 67-летнего продюсера оправдали по более серьезным пунктам обвинений, по которым ему грозило тюремное заключение вплоть до пожизненного.

Скандал разразился осенью 2017 года, когда газета The New York Times опубликовала расследование о Вайнштейне. Десятки женщин обвинили продюсера в сексуальных домогательствах. Среди них - известные актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Ума Турман. Публикация дала старт движению #MeToo - под этим хэштегом женщины рассказывают о пережитом сексуальном насилии.

США Харви Вайнштейн

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