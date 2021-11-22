Рынок акций РФ к вечеру остается под давлением продаж

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру в понедельник остается под давлением массовых распродаж из-за геополитической напряженности вокруг России и ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent упала ниже $78,5 за баррель), индексы РТС и МосБиржи откатились к уровням конца августа, демонстрируя максимальное падение за год.

К 16:30 по Москве индекс МосБиржи составил 3879,94 пункта (-3,4%), индекс РТС - 1633,96 пункта (-5,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" упали в пределах 6,8%.

Доллар подскочил до 74,79 рубля (+1,35 рубля).

Подешевели расписки TCS Group (-6,8%), акции "НОВАТЭКа" (-6,4%), Сбербанка (-4,9% и -4,1% "префы"), "Московской биржи" (-4,8%), "Сургутнефтегаза" (-4,7% и -0,4% "префы"), "Газпрома" (-4,5%), ВТБ (-4,5%), UC Rusal (-4,1%), АФК "Система" (-3,9%), "Интер РАО" (-3,8%), "Татнефти" (-3,2%), "АЛРОСА" (-3%), "ММК" (-2,8%), "Газпром нефти" (-2,7%), Polymetal (-2,6%), ПАО "Полюс" (-2,5%), расписки OZON (-2,5%), бумаги "Яндекса" (-2,4%), "Норникеля" (-2,1%), "Магнита" (-2,1%), "Роснефти" (-2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,6%), "НЛМК" (-1,6%), "Северстали" (-1,4%), "МТС" (-1,1%), "Аэрофлота" (-1%), "РусГидро" (-0,6%).

Комментарии аналитиков

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС ускорили падение и опустились к минимумам с конца августа после сообщений СМИ в отношении возможного вторжения РФ на Украину в начале 2022 года (по мнению разведки США). Геополитические риски и ужесточение тона западных стран в отношении России пока заставляют инвесторов забыть о внешних факторах. Кроме того, неясной и тревожной для всего рынка стала ситуация с долгами "Роснано" и приостановкой торгов ее облигациями в конце прошлой недели.

Как отмечает аналитик Sber CIB Коул Эйксон, жесткие комментарии двух членов Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США вызвали сомнения насчет роста американской экономики и предстоящих действий Федрезерва. Доллар укрепился, промышленные металлы подорожали, драгметаллы и нефть подешевели, а валюты развивающихся рынков ослабли. Рынок акций РФ с пятницы выглядит слабее практически всех прочих мировых рынков из-за геополитической напряженности.

Аналитики банка "Санкт-Петербург" также обратили внимание на "голубиную" риторику главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая считает, что условия для повышения ставки еще долго не сформируются и повышать ее в краткосрочной перспективе не имеет смысла, поскольку текущая высокая инфляция носит временный характер и начнет снижаться уже в будущем году по мере разрешения проблем с цепочками поставок. Со стороны Федрезерва США прозвучали куда более "ястребиные" заявления. Так, член совета управляющих ФРС США Кристофер Уэллер призвал к более активному ужесточению денежной политики и сворачиванию программы покупки облигаций в более короткие сроки. Закономерным итогом подобных расхождений в риторике европейских монетарных властей и представителей ФРС США стало дальнейшее ослабление евро к доллару.

На рынках энергоносителей преобладают "медвежьи" настроения, подкрепляемые новостью о приостановке со стороны Германии сертификации газопровода "Северный поток 2" и призывами США к азиатским странам-импортерам нефти о распечатывании стратегических резервов. Некоторые эксперты ожидают, что Brent может продолжить снижение до уровня $75 за баррель.

Российские активы могут продолжить снижение в связи с ростом неопределенности на рынках из-за новых локдаунов в Европе, снижения цен на нефть, а также неослабевающих геополитических факторов, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, над рублевыми активами сгустились геополитические тучи.

На прошедших выходных произошло усиление антироссийской риторики на Западе, а также появились новые санкционные инициативы американских законодателей, направленные против России. Хотя мало кто верит в развитие этой ситуации по худшему сценарию, негативный информационный фон заставляет многих фиксировать прибыль в российских акциях, в том числе зарубежных инвесторов, наиболее остро реагирующих на подобную новостную повестку.

В итоге рынок акций ощутимо просел, преодолев поддержки у 3-месячных минимумов: пробиты 3900 пунктов для индекса МосБиржи и 1663 пункта для индекса РТС. Относительная слабость делает рынок уязвимым перед ухудшением внешнего фона, которое способно привести к откату на более низкие уровни.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, мировые фондовые рынки начали новую неделю без единой динамики, давление на настроения инвесторов продолжают оказывать новости об ухудшении эпидемиологической обстановки в ряде ведущих стран, прежде всего европейских. В Австрии с понедельника объявлен национальный локдаун, при этом о существенном росте заболеваемости коронавирусом заявили власти Германии, Франции и Нидерландов. Участники рынков опасаются, что это отрицательно скажется на темпах глобального эпидемиологического восстановления.

Для российских акций негативным фактором стала ситуация с облигациями госкорпорации "Роснано" на долговом рынке. Торги этими бумагами были временно приостановлены в пятницу на основании предписания Банка России, в понедельник торги возобновились. Сама компания на своем сайте объявила, что провела встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций, где обсуждались "возможные сценарии реструктуризации" в связи "с накопленным непропорциональным долгом". Конечно, дефолта "Роснано" государство не допустит, однако сама мысль о том, что подобная компания может столкнуться с финансовыми сложностями, отрицательно сказывается на настроениях инвесторов.

Текущая неделя ожидается весьма насыщенной в плане макростатистики и важных событий перед Днем благодарения на Западе. В фокусе внимания рынков будут находиться предварительные ноябрьские данные по индексам PMI стран Европы и США, окончательная оценка динамики ВВП Штатов и еврозоны в III квартале, а также данные по доходам и расходам американцев в октябре. Кроме того, в предстоящие дни будут опубликованы протоколы последних заседаний ФРС и ЕЦБ, а президент США Джо Байден может объявить нового главу Федрезерва.

По оценке главного экономиста ИК "Русс-инвест" Александра Арутюняна, в понедельник индекс МосБиржи пробил вниз диапазон поддержки 3975-3995 пунктов, который выступал первоначальной целью коррекции, стартовавшей в конце октября. Следующей целью коррекции выступает диапазон 3815-3835 пунктов по индексу МосБиржи, считает эксперт.

В США индексы акций в пятницу изменились на 0,1-0,8%: Nasdaq (+0,4%) обновил рекорд за счет роста акций технологических компаний, снизились Dow Jones (-0,8%) и S&P 500 (-0,1%). Инвесторы обеспокоены тем, что очередная волна роста заболеваемости COVID-19 в Европе и новые ограничения, вводимые в связи с этим, могут негативно сказаться на восстановлении мировой экономики, отмечает MarketWatch.

Так, в Австрии с 22 ноября объявлен общенациональный локдаун. Кроме того, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан не исключил возможности введения аналогичных мер из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью в стране и в соседней Австрии.

В Азии в понедельник динамика индексов акций также была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,4%), ушла в "минус" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 просели на 0,2-0,3%), но подросли американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,3%).

Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам девятнадцатого месяца подряд. Годовая LPR оставлена на уровне 3,85% годовых. В последний раз НБК снижал эту ставку в апреле 2020 года. Ставка по пятилетним кредитам сохранена на отметке 4,65%, сообщил НБК.

На нефтяном рынке в понедельник цены вновь снижаются на ожиданиях, что США, Китай и Япония начнут продажу сырья из своих резервов, чтобы опустить цены на энергоносители и сдержать инфляцию.

Нефть

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 16:30 по Москве составила $78,48 за баррель (-0,5% и -2,4% в пятницу), январская цена WTI – $75,62 за баррель (-0,4% и -3,2% в пятницу).

Ранее сообщалось, что Байден рассматривает продажу нефти из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR). Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что аналогичный шаг готовит Пекин.

В минувшие выходные японская газета Yomiuri сообщила, что Токио может сделать совместное заявление с Вашингтоном, касающееся этого вопроса, на предстоящей неделе.

Законодательство Японии не разрешает продажу нефти из резервов с целью снижения цен, однако, по данным газеты, запасы как государства, так и частного сектора превышают минимум, определенный законом. Источники газеты отмечают, что власти страны рассматривают возможность продажи части избыточных резервов.

Между тем, введение новых карантинных ограничений в Европе показывает, что темпы роста глобального спроса на нефть могут оказаться более слабыми, чем ожидалось, и это заставляет некоторых экспертов сомневаться в том, что Штаты все же прибегнут к продаже сырья из SPR.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Объединенной вагонной компании" (-8,5%), ПАО "Владимирский химический завод" (-8,2%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (-6,7%), "Мечела" (-6,6% и -7,6% "префы"), "Сегежа Групп" (-6,2%), "Белона" (-6,2%), "Распадской" (-5,8%).

Подорожали бумаги "Ижстали" (+27,3% и +9,9% "префы"), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (+5,9%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+5,3%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (+3,8%), "СПБ биржи" (+3%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:30 МСК составил 154,43 млрд рублей (из них 38,35 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 32,89 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,48 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").