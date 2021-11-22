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Падение индекса МосБиржи стало рекордным за год

Падение индекса МосБиржи стало рекордным за год
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в понедельник пробил рубеж 3900 пунктов на фоне массированных распродаж бумаг инвесторами, напуганными ситуацией с облигациями госкорпорации "Роснано".

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К 13:20 индекс МосБиржи упал до 3895,47 пункта (-3% - максимальное падение за год), индекс РТС упал до 1654,05 пункта (-4%), основные blue chips подешевели в пределах 7,6%.

Доллар вырос до 74,4 рубля (+0,95 рубля).

В лидерах отката выступают расписки TCS Group (-7,6%), "Газпрома" (-5,3%), "НОВАТЭКа" (-5%), Сбербанка (-4,4% и -3,6% "префы"), ВТБ (-4,1%), UC Rusal (-3,8%), "Московской Биржи" (-3,4%), расписки OZON (-3,4%), бумаги "Татнефти" (-3,1%), "Роснефти" (-2,9%), АФК "Система" (-2,6%).

Предыдущий круглый рубеж 4000 пунктов индекс МосБиржи пробил вниз на старте торгов в понедельник на фоне падения нефти Brent в район $78,5 за баррель. Днем цена Brent отскочила выше $79 за баррель.

Московская биржа в пятницу приостановила торги девятью выпусками облигаций "Роснано" из-за предписания Банка России. Позже в пятницу сама госкорпорация "Роснано" объявила, что провела встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций (которая никак до тех пор не анонсировалась).

В понедельник Московская биржа возобновила торги всеми девятью выпусками облигаций "Роснано" во всех режимах торгов, при этом изменила риск-параметры этих ценных бумаг. Облигации "Роснано" упали в цене на 3-20 процентных пунктов, их доходности выросли до 11-38% годовых на фоне опасений технического дефолта.

Московская биржа

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