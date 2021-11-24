Китай задействует нефть из госрезервов в соответствии с потребностями

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Китай задействует нефть из государственных резервов в зависимости от своих потребностей, заявил в среду представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Китайская сторона организует выпуск сырой нефти из государственных резервов в соответствии со своими реальными потребностями", - приводят западные СМИ слова Чжао Лицзяня с брифинга. При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Пекин поддерживает непосредственные контакты со странами-производителями и потребителями с целью обеспечить стабильное функционирование нефтяного рынка.

Однако Чжао Лицзянь не уточнил, участвует ли Китай непосредственно в реализации нефтяных запасов, координируемых США.

Накануне в Белом доме сообщили, что США приняли решение использовать стратегические запасы для снижения цен и обеспечения поставок нефти в мире в координации с другими важнейшими энергопотребляющими странами - Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и Великобританией. Решение Штатов предусматривает реализацию 50 млн баррелей нефти.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в свою очередь так же заявил, что его страна согласилась вместе с США использовать государственные резервы для стабилизации цен на топливо.