Япония согласилась вместе с США использовать государственные резервы нефти

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Япония высвободит часть своих государственных запасов нефти в рамках скоординированных действий с Соединенными Штатами и другими странами, заявил в среду премьер-министр страны Фумио Кисида.

"Мы решили продать часть наших государственных резервов нефти вместе с Соединенными Штатами в такой форме, в которой это будет соответствовать закону о запасах нефти", - сказал Кисида журналистам.

Эта мера направлена на то, чтобы обуздать рост цен на нефть в последнее время. Премьер добавил, что министр промышленности Коити Хагиуда объявит подробности, в частности, о количестве высвобождаемых запасов. Он отметил, что Япония продолжит контактировать со странами-производителями нефти, чтобы предотвратить резкие колебания цен. Как сообщалось, США приняли решение использовать стратегические запасы нефти в координации с другими важнейшими энергопотребляющими странами - Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и Великобританией, сообщили во вторник в Белом доме.

"Президент работал со странами по всему миру, чтобы решить проблему снабжения, пока мир выходит из пандемии", - говорится в заявлении Белого дома.

"Благодаря лидерству президента Байдена и наших дипломатических усилий решение использовать нефть было принято параллельно с другими основными энергопотребляющими странами, в том числе Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и Великобританией", - подчеркивается в документе.

Ранее Байден распорядился, чтобы министерство энергетики задействовало 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного запаса.