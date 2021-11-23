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Байден заявил, что решение США задействовать стратегический запас нефти сработает не сразу

Байден заявил, что решение США задействовать стратегический запас нефти сработает не сразу
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Решение Вашингтона об использовании нефти из стратегического нефтяного запаса не способно мгновенно решить проблему высоких цен на горючее, однако в итоге оно обязательно сыграет положительную роль, заявил во вторник президент США Джо Байден.

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"Наши общие усилия не могут сразу же решить проблему. Однако, в конечном счете, они приведут к положительным последствиям", - сказал он, выступая в Белом доме.

Также президент США заверил, что высокие цены на энергоносители в стране никак не связаны с его мерами по продвижению возобновляемых источников энергии. Байден напомнил, что вместе с США свои стратегические запасы решили использовать Индия, Япония, Южная Корея, Великобритания. "Китай также, возможно, сделает усилие", - добавил он.

Ранее во вторник Белый дом сообщил, что Байден распорядился использовать 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного запаса с целью понизить цены на горючее для американцев и обеспечить поставки нефти в мире. В документе отмечается, что Байден готов применить все свои полномочия в координации с остальным миром с целью поддерживать адекватные поставки во время "выхода из пандемии".

США Джо Байден

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