Цена нефти Brent составила $82,34 за баррель

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабильны в четверг, трейдеры оценивают данные о запасах в США и ждут ответных шагов ОПЕК+ после решения США и ряда других стран о продаже нефти из стратегических резервов.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден объявил о намерении страны продать 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR), скоординировав этот шаг с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

Совокупный объем нефти, который планируют реализовать эти страны, составит не менее 71 млн баррелей, что соответствует примерно 74% среднедневного потребления нефти во всем мире в 2021 году, отмечают эксперты ING.

Лидеры альянса ОПЕК+ - Саудовская Аравия и Россия - рассматривают возможность приостановки наращивания добычи нефти после решения США и других государств о продаже сырья из резервов, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

"Я ожидаю, что нефтяной рынок будет оставаться в боковом тренде до заседания ОПЕК+ 1-2 декабря", - отмечает аналитик DBS Bank Ltd. Сувро Саркар.

"План скоординированного наращивания добычи Штатами и другими странами вряд ли серьезно изменит картину спроса и предложения на рынке", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 по московскому времени в четверг составляет $82,34 за баррель, что на $0,09 (0,11%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $0,06 (0,1%) - до $82,25 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $78,34 за баррель, что на $0,05 (0,06%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в среду стоимость этих контрактов опустилась на $0,11 (0,1%) и составила $78,39 за баррель.

Тем временем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,02 млн баррелей - до 434,02 млн баррелей, свидетельствует еженедельный доклад министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 603 тыс. баррелей и составили 211,39 млн баррелей, запасы дистиллятов уменьшились на 1,97 млн баррелей, до 121,72 млн баррелей.