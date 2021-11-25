Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Цена нефти Brent составила $82,34 за баррель

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабильны в четверг, трейдеры оценивают данные о запасах в США и ждут ответных шагов ОПЕК+ после решения США и ряда других стран о продаже нефти из стратегических резервов.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден объявил о намерении страны продать 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR), скоординировав этот шаг с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

Совокупный объем нефти, который планируют реализовать эти страны, составит не менее 71 млн баррелей, что соответствует примерно 74% среднедневного потребления нефти во всем мире в 2021 году, отмечают эксперты ING.

ЭкономикаПоявление "анти-ОПЕК+": США и другие страны откроют резервы нефти. ОбобщениеПоявление "анти-ОПЕК+": США и другие страны откроют резервы нефти. ОбобщениеЧитать подробнее

Лидеры альянса ОПЕК+ - Саудовская Аравия и Россия - рассматривают возможность приостановки наращивания добычи нефти после решения США и других государств о продаже сырья из резервов, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

"Я ожидаю, что нефтяной рынок будет оставаться в боковом тренде до заседания ОПЕК+ 1-2 декабря", - отмечает аналитик DBS Bank Ltd. Сувро Саркар.

"План скоординированного наращивания добычи Штатами и другими странами вряд ли серьезно изменит картину спроса и предложения на рынке", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 по московскому времени в четверг составляет $82,34 за баррель, что на $0,09 (0,11%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $0,06 (0,1%) - до $82,25 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $78,34 за баррель, что на $0,05 (0,06%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в среду стоимость этих контрактов опустилась на $0,11 (0,1%) и составила $78,39 за баррель.

Тем временем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,02 млн баррелей - до 434,02 млн баррелей, свидетельствует еженедельный доклад министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 603 тыс. баррелей и составили 211,39 млн баррелей, запасы дистиллятов уменьшились на 1,97 млн баррелей, до 121,72 млн баррелей.

нефть

Новости по теме

Новости

"Газпром" в виде исключения согласился с просьбой Молдавии не прекращать поставки

"Газпром" в виде исключения согласился с просьбой Молдавии не прекращать поставки

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2022-2024 годы

Дума приняла закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей

Дума приняла закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей

Госдума приняла закон, разрешающий ЦБ вводить лимиты на выдачу потребкредитов

Госдума приняла закон, разрешающий ЦБ вводить лимиты на выдачу потребкредитов

В Молдавии в четверг примут решение о деньгах на выплату долга "Газпрому"

"Газпром" подтвердил, что в среду прекратит поставки в Молдавию из-за неоплаты

"Газпром" подтвердил, что в среду прекратит поставки в Молдавию из-за неоплаты

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов отыграли рубежи 4000 и 1700 пунктов

Илон Маск во вторник продал акции Tesla еще на $1,05 млрд

Илон Маск во вторник продал акции Tesla еще на $1,05 млрд

Цены на нефть перешли к слабому росту после скачка накануне

Цены на нефть перешли к слабому росту после скачка накануне

Изменения рубля к доллару и евро в начале торгов незначительные

Изменения рубля к доллару и евро в начале торгов незначительные
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });