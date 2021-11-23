Появление "анти-ОПЕК+": США и другие страны откроют резервы нефти. Обобщение

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Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден во вторник объявил о намерении продать 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR), скоординировав этот шаг с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

Это беспрецедентная попытка крупнейших мировых потребителей сырья опустить цены на нефть, ощутимый рост которых за последнее время привел к значительному усилению инфляции.

"Президент США готов принять дополнительные меры при необходимости и готов использовать все свои полномочия, действуя в координации с остальным миром для поддержания достаточного предложения сырья", - говорится в сообщении Белого дома.

Байден отметил, что последствия повышения цен на нефть проявляются в подъеме стоимости бензина для американских потребителей, а также в росте счетов на коммунальные услуги. Как потребители, так и бизнес чувствуют на себе эти последствия, поскольку "предложение нефти не успевает за ростом спроса в условиях восстановления мировой экономики от последствий пандемии", заявил президент США.

Страны ОПЕК+, которых Байден ранее призвал активнее наращивать добычу нефти, не посчитали нужным прислушаться к этому призыву. В начале ноября они приняли решение следовать уже намеченному плану и не увеличивать добычу больше, чем было запланировано. ОПЕК+ с июля постепенно наращивает производство нефти на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц с тем, чтобы нивелировать ограничения в 9,7 млн б/с, взятые на себя в разгар пандемии COVID-19, и ежемесячно встречается, чтобы "подогнать" трек следования рыночной ситуации.

Появление "анти-ОПЕК+"

"Сегодня мы видим официальное появление "анти-ОПЕК+", группы крупнейших мировых потребителей нефти, которые берут динамику спроса и предложения в свои руки, решившись на необычный и беспрецедентный шаг - продажу нефти из стратегических резервов, чтобы снизить цены", - отмечает главный аналитик по нефтяному сектору Rystad Energy Луиза Диксон.

Скоординированный выпуск резервов, по словам Диксон, является "последней отчаянной попыткой США" повлиять на ситуацию после того, как они не смогли добиться наращивания добычи от ОПЕК+, к которой обращались с таким призывом с августа.

"Сегодняшний исторический, хотя и очень необычный шаг является четким посылом для ОПЕК+, что она является не единственным актером на сцене глобального нефтяного рынка. Скоординированные действия сразу нескольких стран - это создание неофициального альянса, находящегося на стороне спроса, который призван держать под контролем ОПЕК+, если она допустит подъем цен на нефть до уровней, которые не будут поддерживать рост экономической активности и будут ограничивать покупательную способность потребителей", - сказала Диксон.

Кто на что готов

В общей сложности Штаты планируют продать 50 млн баррелей нефти из SPR, в том числе, 18 млн баррелей, выпуск которых был одобрен ранее, сообщил Белый дом. Еще 32 млн баррелей будет продано по биржевому принципу в ближайшие месяцы.

Великобритания намерена продать 1,5 млн баррелей нефти из своих резервов, сообщила газета Financial Times. Индия, по данным агентства Bloomberg, реализует 5 млн баррелей.

Конкретных данных относительно планов остальных стран нет. Южная Корея заявила лишь о факте планируемой продажи, не уточнив объем. Реализация нефти Китаем из резервов, по данным консалтинговой компании JLC, составит не менее 7,33 млн баррелей.

"США не опубликовали четкий график выпуска резервов, однако понятно, что часть нефти появится на рынке уже в декабре, - отмечают в Rystad Energy. - Понижательное давление этого шага на цены уже заложено нефтяным рынком с прошлой недели, когда Китай заявил о готовности сотрудничать в этом направлении с США".

Цены на нефть, терявшие порядка 1% до выхода сообщения Белого дома, перешли к росту на торгах во вторник. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составляет $81,38 за баррель, что на $1,68 (2,11%) выше цены на закрытие рынка в понедельник.

Фьючерсы на нефть WTI на январь в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подорожали на $1,3 (1,69%), до $78,05 за баррель.

Последствия могут быть обратными

Штаты прибегли к экстренной продаже нефти из SPR - резерва, созданного после нефтяного кризиса 70-х годов, впервые с 2011 года, когда вооруженный конфликт в Ливии привел к резкому скачку цен на нефть, отмечает FT.

Эксперты, однако, считают маловероятным, что действия США и других стран повлияют на стоимость нефти на мировом рынке в той мере, в которой они на это рассчитывают.

"Скоординированный выпуск стратегических резервов в отсутствии геополитических причин для роста цен, предназначенный для того, чтобы повлиять на глобальный нефтяной рынок, может стать роковым прецедентом в энергетической политике, который приведет к обратным последствиям", - заявил глава Rapidan Energy Group и бывший советник Белого дома при президенте США Джордже Буше-младшем Боб МакНэлли.

По словам Диксон, продажа нефти Штатам из SPR, скорее, должна рассматриваться как "своп", поскольку в какой-то момент резервы придется пополнять, и это будет способствовать росту спроса на нефть.

"Вероятность увеличения предложения нефти на рынке в краткосрочной перспективе может существенно ослабить нефтяной рынок в следующие 1-2 месяца. Однако, скоординированный шаг Штатов и других стран может означать лишь отсрочку проблемы дефицита поставок, поскольку опустошение нефтехранилищ окажет еще более существенное давление на и без того низкие запасы, и странам в конечном итоге придется активизировать покупки нефти, чтобы пополнить стратегические резервы", - сказала она.