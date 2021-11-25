Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,6-1%

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг возобновил коррекционное восстановление на фоне стабилизации нефти (Brent закрепляется выше $82 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1%, при этом в лидерах роста выступают акции "Интер РАО" благодаря сильному отчету за III квартал.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 3976,06 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1678,08 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,7%.

Доллар стоит 74,64 рубля (-0,36 рубля).

Подорожали акции "Интер РАО" (+2,7%), расписки TCS Group (+2,7%), бумаги "Газпрома" (+1,2%), "Московской Биржи" (+1,2%), АФК "Система" (+1,2%), "РусГидро" (+1,2%), расписки OZON (+1,2%), акции ПАО "Полюс" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+1%), ВТБ (+0,9%), "Магнита" (+0,9%), UC Rusal (+0,9%), Polymetal (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,7%), Сбербанка (+0,6% и +0,4% "префы"), "Татнефти" (+0,6%), "ММК" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Северстали" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), "МТС" (+0,1%).

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по МСФО в III квартале выросла на 66,2% в годовом выражении, до 25,5 млрд руб., следует из отчета компании. EBITDA увеличилась на 53,2%, до 38,5 млрд руб., выручка за отчетный период составила 285,1 млрд руб. (+20,6%). Составленный "Интерфаксом" консенсус-прогноз оценивал чистую прибыль "Интер РАО" в 22,2 млрд руб., EBITDA - в 35,9 млрд руб., выручку - в 279,6 млрд руб. Таким образом, результаты компании превзошли ожидания аналитиков.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ожидает, что индекс МосБиржи вернется к отметке 4000 пунктов.

На мировых рынках аппетит к риску оставался придавленным ввиду укрепления доллара: индекс DXY, отражающий позиции доллара к 6 ведущим мировых валютам, вплотную приближался к отметке 97 пунктов, что близко к пикам лета 2020 года. Американская статистика, указавшая на неплохое состояние потребительской активности в стране, оказала поддержку экономическим ожиданиям и рынкам.

Публикация протокола ноябрьского заседания ФРС не преподнесла явных сюрпризов, указав, что регулятор склонен несколько ускорить сворачивание программ выкупа и начать повышать ставку ранее, чем планировалось. В результате основные фондовые индексы США смогли завершить предпраздничный день на умеренно позитивной ноте.

Утром в четверг на мировых рынках формируется слабо позитивный настрой: ключевые азиатские индексы незначительно растут, как и товарные рынки. Индекс МосБиржи при поддержке внешней стабильности попытается вернуться к верхней границе диапазона 3900-4000 пунктов, считает аналитик.

Главный экономист ИК "Русс-инвест" Александр Арутюнян также отмечает, что публикация протокола комитета по открытому рынку ФРС США не произвела впечатления на участников рынка, доллар укрепился на возможном более раннем завершении программы покупки казначейских и ипотечных облигаций в США.

Отскок российского рынка акций вверх может продолжиться с возвратом в среднесрочный торговый коридор. Инвесторы продолжат следить за нефтью (скоро встреча ОПЕК+ с возможными ответными мерами на демарш США по продаже нефтяных резервов) в надежде, что не появятся какие-нибудь форс-мажоры.

В США в среду выросли индексы акций S&P 500 (+0,2%) и Nasdaq (+0,4%), просел Dow Jones (-0,03%) на фоне большого блока статданных.

Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 199 тыс., тогда как эксперты ожидали 260 тыс. (статистика в пользу дальнейшего сокращения мер стимулирования ФРС). Оценка роста ВВП США в III квартале улучшена до 2,1% с 2%, ожидался пересмотр до 2,2%.

Динамика ВВП США в июле-сентябре стала наихудшей с момента экономического спада в начале 2020 года, вызванного пандемией COVID-19. Для сравнения: во II квартале текущего года американская экономика увеличилась на 6,7%.

Расходы населения США в октябре выросли на 1,3% (ожидался подъем на 1%), а доходы выросли на 0,5% (ожидался подъем на 0,2%); индекс потребительского доверия Мичиганского университета в ноябре упал до 67,4 пункта (минимум за 10 лет), ожидалось снижение до 66,9 пункта с октябрьских 71,7 пункта.

В четверг в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng растет на 0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,4%).

ЦБ Южной Кореи по итогам ноябрьского заседания в четверг повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 1% годовых. Это второе повышение за три месяца на фоне скачка инфляции и роста потребительского долга в стране. В августе ставка была повышена с рекордно низкого уровня в 0,5% годовых до 0,75%.

Центробанк ожидает, что потребительская инфляция в стране в 2021 году значительно превысит 2%, прогнозировавшиеся в августе, из-за роста цен на энергоресурсы и эффекта низкой базы прошлого года. Прогноз на 2022 год также повышен до 2% с 1,5%, озвученных ранее.

Оценка роста ВВП Германии в III квартале ухудшена до 1,7% с 1,8%, тогда как изменений не ожидалось.

На нефтяном рынке цены утром в четверг умеренно просели, трейдеры оценивают данные о запасах в США и ждут ответных шагов ОПЕК+ после решения США и ряда других стран о продаже нефти из стратегических резервов.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $82,08 за баррель (-0,2% и -0,1% в среду), январская цена WTI - $78,11 за баррель (-0,4% и -0,1% накануне).

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден объявил о намерении страны продать 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR), скоординировав этот шаг с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

Совокупный объем нефти, который планируют реализовать эти страны, составит не менее 71 млн баррелей, что соответствует примерно 74% среднедневного потребления нефти во всем мире в 2021 году, отмечают эксперты ING.

Лидеры альянса ОПЕК+ - Саудовская Аравия и Россия - рассматривают возможность приостановки наращивания добычи нефти после решения США и других государств о продаже сырья из резервов, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе выросли на 1,02 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,8 млн), запасы бензина снизились на 603 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 400 тыс.), резервы дистиллятов сократились на 1,97 млн баррелей (ожидалось уменьшение на 1,05 млн).