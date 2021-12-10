Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Группа "Черкизово" намерена консолидировать 100% СП "Тамбовская индейка"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Группа "Черкизово" договорилась с Grupo Fuertes о приобретении у нее 50% в капитале совместного предприятия ООО "Тамбовская индейка", говорится в сообщении "Черкизово".

Для оплаты этой доли будут использованы акции допэмиссии "Черкизово" (ее объем - 10 млн 261,753 тыс. акций, что соответствует 25% от существующего и 20% от увеличенного капитала компании).

Сделка предполагает, что в рамках открытой подписки ООО "АПК "Михайловский" (входит группу "Черкизово") приобретет часть акций, которые затем будут переданы Grupo Fuertes в обмен на ее долю в "Тамбовской индейке".

В настоящее время доля испанской компании в уставном капитале ПАО "Группа Черкизово" составляет 8,58 %.

Консолидация 100% "Тамбовской индейки" позволит "Черкизово" упростить управление активом и упрочить позиции на растущем российском рынке индейки, отмечается в сообщении.

Новость дополняется

Черкизово Grupo Fuertes Тамбовская индейка

Новости

Суд прервал работы на шахте "Сибуглемета" по жалобе жены горняка на метан в выработках

Суд прервал работы на шахте "Сибуглемета" по жалобе жены горняка на метан в выработках

Белоусов спрогнозировал третью волну мировой инфляции в 2022 году

Клиенты Сбербанка жалуются на сбой в работе онлайн-банка

Акции Daimler упали на 16% после начала торгов бумагами его бывшего подразделения

Акции Daimler упали на 16% после начала торгов бумагами его бывшего подразделения

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 15 декабря повысится до $91 за тонну

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 15 декабря повысится до $91 за тонну

"Транснефть" намерена платить дивиденды два раза в год

Нефть продолжает дешеветь после падения на 2% накануне

Нефть продолжает дешеветь после падения на 2% накануне

В Минэкономразвития задумались о создании перехода с Сахалина в Японию

В Минэкономразвития задумались о создании перехода с Сахалина в Японию

CEO автодилера "Рольф" заявила о возможном IPO во второй половине 2022 года

CEO автодилера "Рольф" заявила о возможном IPO во второй половине 2022 года

Собственники ж/д оператора "СГ-Транс" стали владельцами Brunswick Rail

Собственники ж/д оператора "СГ-Транс" стали владельцами Brunswick Rail
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });