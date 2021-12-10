Группа "Черкизово" намерена консолидировать 100% СП "Тамбовская индейка"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Группа "Черкизово" договорилась с Grupo Fuertes о приобретении у нее 50% в капитале совместного предприятия ООО "Тамбовская индейка", говорится в сообщении "Черкизово".

Для оплаты этой доли будут использованы акции допэмиссии "Черкизово" (ее объем - 10 млн 261,753 тыс. акций, что соответствует 25% от существующего и 20% от увеличенного капитала компании).

Сделка предполагает, что в рамках открытой подписки ООО "АПК "Михайловский" (входит группу "Черкизово") приобретет часть акций, которые затем будут переданы Grupo Fuertes в обмен на ее долю в "Тамбовской индейке".

В настоящее время доля испанской компании в уставном капитале ПАО "Группа Черкизово" составляет 8,58 %.

Консолидация 100% "Тамбовской индейки" позволит "Черкизово" упростить управление активом и упрочить позиции на растущем российском рынке индейки, отмечается в сообщении.

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