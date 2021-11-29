"АвтоВАЗ" не будет обязывать дилеров к продаже машин с навязыванием допуслуг

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Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" не планирует обязывать дилеров к продаже машин с навязыванием дополнительных услуг, намерен сохранить разные варианты комплектаций для потребителя, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ по итогам проведенной проверки.

О том, что "АвтоВАЗ" запрещает дилерам продавать Lada без допоборудования, в октябре сообщали "Ведомости". Газета отмечала, что новый подход компании к продажам, который может быть реализован в ноябре, повысит цену машин марки на 8-30 тыс. руб. По итогам опубликованной в СМИ информации ФАС провела проверку.

"Производитель сообщил ведомству, что не планирует обязывать дилеров реализовывать автомобили Lada, навязывая дополнительные аксессуары. Также "АвтоВАЗ" заинтересован сохранить многообразие комплектаций автомобилей и их оснащение по желанию потребителей", - говорится в сообщении регулятора.

Автопроизводитель пояснил, что ввести новые варианты комплектации автомобилей с наборами аксессуаров планируется с 1 декабря. При этом не будут исключаться ранее существовавшие варианты, и потребитель останется вправе приобрести автомобиль без дополнительного оборудования, отмечает ФАС.

"Дополнительно "АвтоВАЗ" сообщил, что информирует дилеров о необходимости соблюдать права потребителей. В частности, о наличии у потенциального покупателя возможности получить исчерпывающую информацию о входящих в состав набора аксессуаров элементах для конкретной модели автомобиля и его стоимости до заключения договора купли-продажи", - добавляет ведомство, планируя держать ситуацию на контроле.

Как сообщалось, по итогам 10 месяцев 2020 г. "АвтоВАЗ" реализовал в РФ 294,422 тыс. автомобилей Lada (+11,2% к 2020 г. и -0,3% к 2019 г.)