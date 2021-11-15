"АвтоВАЗ" попытается сохранить стоимость машин Lada ниже цен на иномарки

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" с начала года увеличил цены на автомобили Lada на 9-12%, но планирует сохранять их стоимость более низкой, чем у иностранных конкурентов, заявил журналистам глава госкорпорации "Ростех" (владеет 32% автопроизводителя) Сергей Чемезов.

По его словам, "АвтоВАЗ" в ценовой политике ориентируется, в том числе, на динамику цен ближайших конкурентов Lada – южнокорейских Hundai и Kia.

"Мы же не изобретаем сами все эти цифры, их дает рынок. Идут глобальные инфляционные процессы. Это означает рост цен почти на все сырье: сталь, пластики, металлы и электронные компоненты. "АвтоВАЗу" удается пока сохранить цены на максимально умеренном уровне. Дальше все будет зависеть от цен на сырье. Даже если повышение произойдет, уверен, что это будет умеренная коррекция цен. Она не нанесет ущерба конкурентным преимуществам автомобилей Ladа", - сказал Чемезов журналистам на выставке Dubai Airshow-2021.

Рост стоимости машин Lada с начала текущего года глава "Ростеха" оценил как "примерно на уровне конкурентов – 9-12%". Он отметил, что возможность дальнейшего повышения цен будет зависеть от рыночной ситуации.

"Сегодня машины "АвтоВАЗа" – самые продаваемые в России. Мы хотим продолжить такую (бюджетную - ИФ) ценовую политику. Если бы наш автомобиль стоил столько же (сколько иномарки - ИФ), наверное, нам тяжелее было бы удерживать и наращивать долю рынка. Сегодня мы точно можем сказать, что по качествам и характеристикам наши машины не уступают иностранным одноклассникам: ни корейским, ни европейским", - добавил Чемезов.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), "АвтоВАЗ" в январе-октябре 2021 г. реализовал в РФ 294 422 автомобиля Lada (+11,2% к 2020 году и -0,3% к 2019 году). Доля рынка за 10 месяцев составила 22,4% (+0,1 п.п.). Компания во II полугодии работает с систематическими простоями из-за дефицита полупроводников.

Как сообщал Росстат, новые легковые автомобили отечественных марок подорожали с начала года по состоянию на 8 ноября на 15,1%, машины иностранных марок – на 12,5%.