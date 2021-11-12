В "АвтоВАЗе" сочли, что мировой дефицит чипов продлится минимум до середины 2022 г.

Фото: Яков Князев/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Глобальный дефицит полупроводников продлится минимум до середины следующего года, прогнозируют в "АвтоВАЗе".

Компания во II полугодии регулярно вводит временные простои на своих производственных линиях из-за недопоставок компонентов автоэлектроники. В частности, проблемы у автопроизводителя регулярно возникали с поставками компонентов от Bosch. В пятницу сборка автомобилей в Тольятти была вновь приостановлена на всех трех производственных линиях: N1 (B0, модели Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan), N3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend), N5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta).

"Компания прилагает максимум усилий для нормализации поставок электронных компонентов, однако мировой кризис, по нашему мнению, продлится минимум до середины следующего года или даже дольше", - сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа".

Информацию о полном простое автопроизводитель называет недостоверной.

"Действительно, в ситуации мирового кризиса поставок электронных компонентов, затрагивающего всех производителей по всему миру, компания время от времени вынуждена приостанавливать работу автосборочных линий. При этом остальные производства (к примеру, двигателей, КПП, шасси, прессовое производство, металлургия и т.д.) продолжают свою работу по стандартному графику", - подчеркивают в "АвтоВАЗе".

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), "АвтоВАЗ" в январе-октябре 2021 г. реализовал в РФ 294 422 автомобиля Lada (+11,2% к 2020 г. и -0,3% к 2019 г.)