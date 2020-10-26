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Белорусские власти опровергли сообщения о стачке на крупных промпредприятиях

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Белорусские промышленные предприятия работают в понедельник с утра в штатном режиме, заявил "Интерфаксу" помощник министра промышленности Чеслав Шульга.

"На данный момент у нас нет информации, что предприятия бастуют. Все предприятия работают в штатном режиме", - сказал Шульга, комментируя по просьбе агентства сообщения о собраниях рабочих и призывы к началу забастовки на ряде крупных промпредприятий.

Он заявил, что в министерстве также "нет информации, что группы рабочих собираются на предприятиях, чтобы бастовать, сейчас все работают в штатном режиме".

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Ранее сообщалось, что с опровержением информации о начале стачек выступил концерн "Белнефтехим".

"Сегодня утром группа до 100 человек безрезультатно пыталась блокировать выход рабочих "Гродно Азот" на смену. Большинство из этой группы ни к заводу, ни к профессии рабочего не имеют отношения. Завод работает, технические процессы в штатном режиме. Забастовки нет. Информация в телеграм-каналах не подтверждается", - заявил журналистам пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

"Остальные предприятия концерна работают в штатном режиме", - добавил Тищенко.

Между тем, сообщалось, что белорусские телеграм-каналы и СМИ передают о собраниях рабочих на ряде знаковых белорусских предприятий – "Гродно Азот", Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), Минский тракторный завод (МТЗ), Минский электротехнический завод. По данным телеграм-каналов, на утро понедельника поступило более 100 сообщений про забастовку.

В частности, белорусский портал tut.by сообщает, что "рабочие МТЗ идут колонной по цехам, собирают людей на забастовку". Администрация, по данным портала, распорядилась закрывать цеха перед колонной. "МТЗ, кузнечный цех. Рабочие вышли, хлопают и скандируют "Далучайся" (присоединяйся - ИФ)", - передает tut.by.

Издание "Наша Нива" сообщило, что "Цеха "Аммиак 3" и "Карбамид 4" "Гродно Азота" не приняли смену. "Рабочие начали остановку завода по техпроцессу", - говорится в сообщении.

"Радио Свобода" передало, что на территорию "Гродно Азот" заехали две большие машины с ОМОНом. "Людей уговаривают начать работу. Над предприятием – красно-бело-красный флаг (протестный символ оппозиции - ИФ)", - сообщает радиостанция.

В Белоруссии 79-й день подряд продолжаются протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По всей республике продолжаются мирные акции протеста, после которых продолжаются жесткие задержания с применением спецсредств, в том числе светошумовых гранат и резиновых пуль.

Протестующие требуют отставки действующего президента республики Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. На прошлой неделе политические противники нынешней власти выступили с "ультиматомом Тихановской", в котором содержится призыв к общенациональной стачке в случае отказа Лукашенко выполнить требования протестующих.

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