Цена нефти может упасть ниже $60 за баррель в 2022г - Deutsche Bank

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть в 2022 году могут упасть ниже $60 за баррель из-за существенного увеличения избытка предложения, даже если страны ОПЕК+ отложат запланированное повышение добычи до апреля, полагают аналитики Deutsche Bank.

"Было бы ошибкой считать оптимистичной паузу (в наращивании производства в связи с обнаружением нового штамма коронавируса - ИФ), поскольку мы предполагали это в нашей модели", - цитирует отчет Bloomberg.

Аналитики ожидают, что в первом квартале нефтяной рынок будет по-прежнему профицитным. Они также видят стабильный рост спроса и ожидают его возвращения к уровням допандемийного 2019 года до конца следующего года.

30 ноября "Русснефть" сообщила, что закладывает в бизнес-план на 2022 год цену нефти марки Brent в $65 за баррель, а цену Urals - на уровне $63 за баррель.

Цены на нефть могут подняться до $125 за баррель в следующем году и достичь $150 за баррель в 2023 году, сообщили в этот же день аналитики J.P.Morgan Chase & Co.