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JPMorgan спрогнозировал подорожание нефти до $150 за баррель в 2023 году

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть могут подняться до $125 за баррель в следующем году и достичь $150 за баррель в 2023 году, прогнозируют аналитики J.P.Morgan Chase & Co.

Это обусловлено тем, что ОПЕК+ "крепко держит руку на пульсе" нефтяного рынка. Участники соглашения вернули себе благоприятную позицию, "которую они будут защищать за счет сохранения запасов на низком уровне, сбалансированности рынка" и других мер, полагают эксперты банка.

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В пятницу котировки контрактов на марку WTI рухнули на 13%, Brent - почти на 12%, что стало рекордным дневным снижением с первых дней пандемии COVID-19. Эти панические настроения вызвал новый штамм коронавируса "омикрон". Инвесторы опасаются, что страны будут вновь вводить ограничения, и это вызовет замедление темпов роста мировой экономики. Всё это наложилось на вялые торги в пятницу - на следующий день после Дня благодарения в США.

В JPMorgan полагают, что участники ОПЕК+, вероятно, замедлят темпы наращивания добычи в начале следующего года и вряд ли будут увеличивать поставки, если цены на нефть не будут иметь "сильной поддержки".

По словам аналитиков, из-за недостаточных инвестиций в масштабах всей отрасли ОПЕК+ будет сложно обеспечить ежемесячный прирост добычи более чем на 250 тыс. баррелей в сутки после завершения ожидаемой паузы в наращивании производства (в связи с обнаружением нового штамма коронавируса). По их оценкам, реальные резервные мощности ОПЕК+ в 2022 году будут составлять около 2 млн б/с, что существенно ниже консенсус-оценки в 4,8 млн б/с.

нефть J.P. Morgan

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