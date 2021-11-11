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Еврокомиссия существенно повысила прогноз по цене нефти в 2021-2022 годах

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия существенно повысила прогнозы по ценам на нефть в ближайшее время.

Как сообщается в ежеквартальном обзоре ЕК, в среднем в этом году марка Brent будет стоить $71,6 за баррель против предполагавшихся весной $63,9 за баррель. Оценка на следующий год улучшена до $78,9 за баррель, с $61,6.

В 2023 году цена нефти, как ожидается, будет составлять $72,3 за баррель.

Средний курс евро прогнозируется на уровне $1,1865 в этом году и $1,1577 в два последующих года.

Также ЕК предполагает, что евро будет стоить 129,989 иены в 2021 году и 130,543 иены в 2022 и 2023 годах. Относительно британской нацвалюты ожидается курс 0,86 фунта стерлингов и 0,848 фунта за евро соответственно.

Еврокомиссия Brent

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