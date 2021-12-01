Mercury Retail может вернуться к IPO в 2022 г. при благоприятных рыночных условиях

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Mercury Retail Group, управляющая торговыми сетями "Красное и белое" и "Бристоль", может провести IPO в 2022 году при благоприятных рыночных условиях.

"Если все будет хорошо - в следующем году. Мы в принципе готовы. Все, что мы обещали инвесторам, все выполнили", - сказал журналистам совладелец, co-CEO Mercury Retail Сергей Кациев.

"При благоприятном рынке (готовы вернуться к IPO - ИФ), когда мы получим ту оценку, которую хотим для себя видеть", - добавил он.

При этом IPO не является самоцелью ритейлера: " У нас это не самоцель, мы не решаем никаких финансовых проблем, нам не нужны деньги для развития - у нас все нормально с cash flow, поэтому для нас IPO - просто новый этап развития компании: стать более институциональной", - заявил Кациев.

Mercury Retail объявила о намерении провести IPO своих GDR на Московской бирже в конце октября. Ценовой диапазон был установлен на уровне $6-6,5 за расписку. Продающим акционером в рамках IPO выступала Mercury Retail Group Limited, ее основные акционеры - основатель "Красного и белого" Сергей Студенников (45%, еще 4% - у члена его семьи), основатели "Бристоля" Игорь Кесаев (37,25%) и Сергей Кациев (7,69%). Сама компания не привлекала средства от IPO.

Объявленный диапазон соответствовал рыночной капитализации Mercury Retail в размере $12-13 млрд. Объем предложения составлял до 200 млн GDR (то есть до 10% акций).

Формирование книги заявок планировалось завершить 9 ноября, но в этот день компания объявила, что откладывает IPO из-за ситуации на рынке.

Mercury Retail была создана в 2019 году в результате объединения сетей "Красное и белое", основанной Студенниковым, "Бристоль" и "Дикси", принадлежащих Кесаеву и Кациеву. В июле 2021 года Mercury Retail продала группу "Дикси" ритейлеру "Магнит" за 97 млрд рублей.

Под управлением Mercury Retail находится более 14 тыс. магазинов "Красное и белое" и "Бристоль" в 68 регионах России общей торговой площадью более 1 млн кв. м. По итогам первого полугодия выручка компании выросла на 26,5%, до 328,7 млрд рублей.