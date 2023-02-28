Структуры владельцев Mercury Retail Group стали переходить во владение российского холдинга

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Около 20 юридических лиц, аффилированных с акционерами кипрского холдинга Mercury Retail Group, перешли в 100% владение недавно созданного ООО "Меркурий ритейл холдинг", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

В частности, речь идет о таких крупных структурах группы, как ООО "Абсолют", выручка которого в 2021 году составляла 78,45 млрд рублей, ООО "Альбион-2002" (выручка в 2021 году - 177,9 млрд рублей), ООО "Прометей" (выручка - 165,6 млрд рублей), а также о ряде региональных ООО.

Все 20 юрлиц с октября 2022 года напрямую принадлежали основным акционерам кипрского холдинга Mercury Retail: основателю "Красного и белого" Сергею Студенникову (ему принадлежит 45%, еще 4% - у члена его семьи), а также основателям "Бристоля" Игорю Кесаеву (37,25%) и Сергею Кациеву (7,69%). До этого их единственным владельцем был одноименный кипрский холдинг - тогда компания готовилась к проведению IPO на "Мосбирже".

Еще 15 юрлиц, аффилированных с сетями "Бристоль" и "Красное и белое" до сих пор находятся в прямом владении Студенникова, Кесаева, Кациева и нескольких других миноритариев, следует из данных "СПАРК-Интерфакса".

Российское юрлицо "Меркурий ритейл холдинг" было создано в конце декабря 2022 года. Его акционерная структура идентична кипрской Mercury Retail.

Mercury Retail был создан в 2019 году в результате объединения сетей "Красное и белое", основанной Студенниковым, "Бристоль" и "Дикси", принадлежащих Кесаеву и Кациеву. В июле 2021 года Mercury Retail продал группу "Дикси" ритейлеру "Магнит" за 97 млрд рублей.

В октябре 2021 года холдинг объявлял о намерении провести IPO своих GDR на "Московской бирже", установив ценовой диапазон на уровне $6-6,5. Формирование книги заявок планировалось завершить 9 ноября, но в этот день компания объявила, что откладывает IPO из-за ситуации на рынке. Позднее в компании сообщали, что IPO может быть проведено при благоприятных рыночных условиях.

Под управлением Mercury Retail находится более 14 тысяч магазинов "Красное и белое" и "Бристоль" в 68 регионах России общей торговой площадью более 1 млн кв. м. По итогам первого полугодия 2022 года выручка компании выросла на 26,5%, до 328,7 млрд рублей.