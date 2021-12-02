Добыча газа в России за 11 месяцев выросла на 10,6%

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Объем добычи газа в России в январе-ноябре 2021 года вырос на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 692,76 млрд кубометров, свидетельствует оперативная сводка ЦДУ ТЭК. Поправка на високосный год учтена.

В ноябре в РФ было произведено 66,1 млрд куб. м газа (рост на 4,6% относительно того же месяца прошлого года).

Данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК отдельно не публикует. Они включены как "расчетные" в объем добычи "прочих недропользователей", которые в январе-ноябре 2021 года добыли 499,42 млрд куб. м газа (47,13 млрд куб. м газа - в ноябре).

Крупнейшая независимая газовая компания - "НОВАТЭК" - за 11 месяцев текущего года произвела 70,14 млрд куб. м (в ноябре - 6,36 млрд куб. м). Операторы СРП с начала года добыли 26,06 млрд куб. м (2,63 млрд куб. м).

Из вертикально интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы "голубого топлива" в январе-ноябре 2021 года добыли НК "Роснефть" - 39,27 млрд куб. м (в ноябре - 3,99 млрд куб. м), "Газпром нефть" - 22,85 млрд куб. м (2,82 млрд куб. м), "ЛУКОЙЛ" - 17,45 млрд куб. м (1,57 млрд куб. м), "Сургутнефтегаз" - 8,32 млрд куб. м (730,88 млн куб. м), "РуссНефть" - 1,92 млрд куб. м (182,28 млн куб. м), "Татнефть" - 773,16 млн куб. м (76,82 млн куб. м), "Славнефть" - 552,9 млн куб. м (66,04 млн куб. м), "Башнефть" - 520,41 млн куб. м (58,49 млн куб. м)..

ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".