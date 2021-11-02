Добыча газа в России за десять месяцев выросла на 11,1%

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В январе-октябре 2021 года объем добычи газа в России вырос на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 625,67 млрд куб. м, свидетельствует оперативная сводка ЦДУ ТЭК. Поправка на високосный год учтена.

В октябре в России добыли 65,81 млрд куб. м газа, что на 4,6% больше, чем в октябре 2020 года.

Данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК отдельно не публикует. Они включены как "расчетные" в объем добычи "прочих недропользователей", которые в январе-октябре 2021 года добыли 452,02 млрд куб. м газа (46,95 млрд куб. м газа - в октябре).

Крупнейшая независимая газовая компания - "НОВАТЭК" - за 10 месяцев текущего года произвела 63,4 млрд куб. м (в октябре - 6,3 млрд куб. м). Операторы СРП с начала года добыли 23,44 млрд куб. м (2,72 млрд куб. м).

Из вертикально интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы газа в январе-октябре 2021 года добыли НК "Роснефть" - 36,24 млрд куб. м (в октябре - 4,2 млрд куб. м), "Газпром нефть" - 20,11 млрд куб. м (2,56 млрд куб. м), "ЛУКОЙЛ" - 15,88 млрд куб. м (1,57 млрд куб. м), "Сургутнефтегаз" - 7,59 млрд куб. м (760,94 млн куб. м), "РуссНефть" - 1,74 млрд куб. м (197,4 млн куб. м), "Татнефть" - 699,39 млн куб. м (79,89 млн куб. м), "Славнефть" - 486,15 млн куб. м (67,08 млн куб. м), "Башнефть" - 461,89 млн куб. м (56,85 млн куб. м)..

ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".