Зампред "Газпрома" посетовала на критику компании со стороны дилетантов

"Газпром" не заинтересован в рекордно высоких ценах на газ в Европе, заявила Елена Бурмистрова

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Бизнес-партнеры и клиенты "Газпрома" не высказывали "Газпрому" каких-либо претензий ни в 2020 году, ни в 2021, заявила зампред "Газпрома", гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова на конференции Flame.

Она посетовала, что "на просторах интернета и в прессе сегодня множатся самые фантастические предположения и теории, составленные далекими от нашей отрасли людьми" - при том, что "корректную оценку происходящему могут дать лишь серьезные отраслевые эксперты".

"Непонимание долгосрочного характера стратегии "Газпрома" часто приводит к неверной трактовке действий и интересов компании. К сожалению, в последнее время мы часто читаем про некий злой умысел "Газпрома", которому якобы выгодны рекордно высокие цены на газ в Европе. Мы не заинтересованы ни в рекордно низких, ни в рекордно высоких ценах на газ. Мы хотим видеть сбалансированный и предсказуемый рынок, на котором могут последовательно развивать свой бизнес и мы, и наши клиенты", - заявила зампред "Газпрома".

Она напомнила, что в 2020 году, когда цены были рекордно низкими из-за слабого спроса и излишнего предложения, "Газпром" обвиняли в том, что он не сокращает поставки в Европу.

"Теперь ситуация изменилась на 180 градусов. Зеркально трансформировалось и недовольство в адрес "Газпрома", которое озвучивают политики, СМИ и даже ряд отраслевых экспертов. При этом наши бизнес-партнеры и клиенты не выдвигают каких-либо претензий", - заявила Бурмистрова.

Зампред "Газпрома" удивилась обвинениям в том, что к росту цен на газ в Европе привели действия компании. "В отличие от гибких поставщиков СПГ именно мы жестко привязаны к Европе системой газопроводов. Мы физически не можем уйти с европейского рынка, тесно связаны с ним, а потому относимся к нему с большой ответственностью. Поэтому мы последовательно отвергаем безосновательные претензии, доказываем свою правоту и продолжаем развиваться на основе собственной долгосрочной бизнес-модели", - заявила она.

Докладчица напомнила: "Мы всегда выступали и будем выступать в защиту долгосрочных контрактов с обязательством "бери-или-плати". В нашей отрасли с крупными объемами капиталовложений и длинным инвестиционным циклом только такой многолетний тип контрактов дает уверенность инвесторам на всех этапах производственной цепочки, начиная от разведки и добычи и заканчивая транспортировкой и потреблением. Такие контракты делают рынок сбалансированным и предсказуемым, а значит - привлекательным для инвесторов".