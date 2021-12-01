Рынок РФ даже в теплом ноябре потребовал от "Газпрома" на 6% больше газа

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Рост спроса на газ "Газпрома" в РФ в теплом ноябре 2021 года замедлился - после 30% в сентябре и октябре он составил лишь 6%, но в абсолютных значениях поставки на российский рынок - максимальные с 2011 года.

Высокий спрос на внутреннем рынке сокращает возможности дополнительных поставок газа на экспорт. В дальнее зарубежье они сократились в ноябре 2021 года на 25% по отношению к ноябрю 2020 года.

"Газпром" сообщил, что за январь-ноябрь 2021 года "поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок нарастили на 15,8% (на 30,4 млрд куб. м)". Из этого следует, что в ноябре 2021 года поставки составили 26,6 млрд куб. м, в ноябре 2020-го - 25 млрд куб. м, а больше за историю в этом месяце они были только в 2011 году - 30,4 млрд куб. м.

В ноябре 2021 года температура воздуха в России была в среднем на четверть градуса теплее, чем годом ранее, свидетельствуют данные "Системного оператора ЕЭС России".

Добыча

Из данных "Газпрома" следует, что добыча компании вышла в коридор зимнего максимума (расчетно за вторую половину ноября - 1507 млн куб. м в сутки).

Применив этот показатель ко всему декабрю, можно ожидать производство по итогам полного 2021 года на уровне свыше 514 млрд куб. м. Правоту этих расчетов подтверждает недавний комментарий начальника департамента 816 Александра Иванникова: "Наша добыча находится на максимуме с 2008 года".

В 2008 году компания добыла 547 млрд куб. м газа. И это значит, что более близкий и менее значимый пик производства в 513 млрд куб. м 2011 года концерн во внутренних прогнозах уже перекрыл.

"За январь-ноябрь 2021 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 467,6 млрд куб. м газа. Это на 14,7% (на 60 млрд куб. м) больше, чем в прошлом году", - сообщает компания.

Из этого следует, что в ноябре 2021 года было добыто 45 млрд куб. м газа после 42,7 млрд куб. м годом ранее.

Экспорт

Экспорт снижается четвертый месяц подряд, причем самым сильным образом (около 25%) в октябре и ноябре, когда цены на газ в Европе взлетели и стабилизировались на уровне $1000 за тысячу кубометров. Заместитель начальника департамента "Газпром экспорта" Андрей Зотов недавно прокомментировал, что из-за резкого роста цен "начало стагнировать потребление газа в электроэнергетике; покупатели - теплоэлектрогенерация - стремятся закупать более дешевые энергоносители в виде угля".

"Экспорт в страны дальнего зарубежья "Газпром" увеличил до 171,5 млрд куб. м, что на 6,6% (на 10,6 млрд куб. м) больше, чем за тот же период 2020 года", - также информирует компания. Это значит, в ноябре было экспортировано 12,7 млрд куб. м газа после 16,8 млрд куб. м годом ранее.

В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 83,7%), Германию (на 16,8%), Италию (на 19,5%), Румынию (на 221,8%), Сербию (на 85,8%), Болгарию (на 43,8%), Польшу (на 7,5%), Грецию (на 12,2%), Словению (на 53,9%), Финляндию (на 9,1%). К странам, в которые "Газпром" уже экспортировал больше газа, чем за весь 2020 год (Германия, Турция, Италия, Болгария, Румыния, Сербия), по итогам второй половины ноября добавились Греция, Словения, Швейцария, Северная Македония, Босния и Герцеговина.

Растут поставки газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири". Со 2 ноября они ежедневно по заявкам китайской стороны превышают суточные контрактные обязательства "Газпрома" более чем на треть. При этом 21 ноября поставки были выше на рекордные 35,8%.

"Газпром" продолжает закачку собственного газа в пять европейских подземных хранилищ.

"Запасы газа в украинских ПХГ ниже показателя прошлого года на 38,7% (на 10,3 млрд куб. м) и уже приближаются к отметке начала закачки", - отмечает российская компания.